Polak skomentował debiut w Lidze Mistrzów. "Transfer był bardzo dobrą decyzją"

Łukasz Łakomy to wychowanek akademii Legii Warszawa, który w styczniu 2021 roku został zawodnikiem Zagłębia Lubin, gdzie rozegrał 62 spotkania. Pomocnik zdobył pięć bramek i miał siedem asyst. Tyle wystarczyło, by reprezentant Polski U-21 wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów.

Ostatecznie prawonożny środkowy pomocnik trafił do mistrza Szwajcarii za dwa miliony euro. Za transferem do BSC Young Boys przemawiał m.in. fakt, że zespół grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów. O ile Łakomy regularnie otrzymywał szanse gry w lidze szwajcarskiej, gdzie miał udział przy trzech golach (bramka i dwie asysty), o tyle w Lidze Mistrzów nie grał.

Aż do środy, gdy Young Boys mierzyło się z RB Lipsk. Niemiecki klub wygrał 2:1, a Polak w 70. minucie pojawił się na murawie, zmieniając Sandro Laupera. Łakomy był aktywny w końcówce meczu. Zanotował 18 kontaktów z piłką, które zamienił na 15 podań, a 10 z nich dotarło do celu.

- Jestem bardzo zadowolony. Zapewne teraz będę miał okazję porozmawiać o mojej grze z trenerem, bo u nas jest to coś zupełnie normalnego. Nie byłem w tym meczu anonimowy. Dostałem mnóstwo pozytywnych opinii, nie tylko ze strony rodziny czy znajomych, ale te sygnały były z różnych stron. To też dodatkowo buduje i motywuje do dalszej pracy. Szkoda, że w Lipsku nie udało się przynajmniej doprowadzić do wyrównania, bo były ku temu okazje - powiedział po meczu na antenie Polsatu Sport.

Łakomy zdradził też, na jakiej pozycji najbardziej lubi grać.

- W rozegraniu "schodzę" na szóstkę lub ósemkę. Gramy takim "diamentem", więc zdarza się, że bardzo często muszę się znajdować pod napastnikami. Raz gram na szóstce, raz na ósemce, a w innych sytuacjach na dziesiątce, więc u nas ta rotacja w środku pola jest bardzo duża. (...) Przenosiny do Szwajcarii to była dla mnie bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że tutaj jestem, bo widzę, że robię postępy - powiedział.

BSC Young Boys zajęło ostatecznie trzecią lokatę w grupie, więc zagra w Lidze Europy, gdzie Polak chciałby trafić na Romę, której barw broni Nicola Zalewski.