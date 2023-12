Antoni Piechniczek zabrał głos w sprawie Lewandowskiego. Nie przebierał w słowach

Ostatni rok nie był udany dla reprezentacji Polski. Najpierw pod wodzą Fernando Santosa nasi piłkarze beznadziejnie rozpoczęli eliminacje do Euro, a później słabo wyglądali też choćby w meczu z Czechami już za kadencji Michała Probierza. W marcu Biało-Czerwoni powalczą o bilet do Niemiec w barażach.

Antoni Piechniczek skomentował słynne już słowa Lewandowskiego. "Nikomu nie powiedział, że jest debilem"

Na początku września Robert Lewandowski udzielił wywiadu, w którym wyznał między innymi, że w reprezentacji Polski brakuje osobowości. W jego obronie stanął Antoni Piechniczek. - Dzisiaj przed mediami nic się nie ukryje i prędzej czy później i tak ta sprawa by wyciekła. Zresztą on nikomu nie powiedział, że jest debilem czy że nie umie grać w piłkę. On tylko powiedział, że nie grają na miarę swoich możliwości i nie są odpowiednio zaangażowani. Co się miał z nimi pieścić? - powiedział były selekcjoner w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

- Jeśli chce się coś osiągnąć w gronie piłkarzy, to trzeba czasem porzucić konwenanse i nazwać rzeczy po imieniu. Podskoczyć do jednego czy drugiego i powiedzieć wprost albo będziesz grał inaczej, albo ja spowoduję, że nie będzie cię w tej kadrze lub ja przestanę na nią przyjeżdżać. Sam doskonale pamiętam zresztą takie rozmowy ze swojej kariery z klubów, w których grałem i które trenowałem - dodał.

Piechniczek odniósł się także do tego, jakiego wyniku spodziewa się w barażach. - Estonia w Warszawie nie powinna sprawić nam większych problemów, a potem czekać nas będzie mecz o wszystko w Cardiff. Walia prezentuje typowo angielską piłkę, a każdy młody chłopak stamtąd marzy o grze w angielskich klubach, co zresztą wielu się udało zrealizować. Tradycje piłkarskie mają ogromne i nie jest to łatwy rywal, ale na pewno do ogrania, nawet na ich stadionie. W końcu stawką są mistrzostwa Europy i parę milionów euro za awans na ten turniej - przyznał.

Spotkanie z Estonią odbędzie się 21 marca na Stadionie Narodowym. W przypadku wygranej pięć dni później Polaków czeka mecz ze zwycięzcą drugiego półfinału Walia - Finlandia.