Probierz zamieszał. Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią

W piątek o 20:45 reprezentacja Polski zagra z Mołdawią w towarzyskim meczu na Stadionie Śląskim. Mimo że spotkanie nie ma wielkiej stawki, Michał Probierz nie zamierza go lekceważyć. Po pierwsze dlatego, że to generalny sprawdzian przed wtorkowym meczem w Helsinkach w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Polska - Mołdawia. Uroczyste pożegnanie Kamila Grosickiego

Po drugie dlatego, że to 95. i pożegnalny występ w kadrze Kamila Grosickiego. Skrzydłowy Pogoni Szczecin, który rozstanie z reprezentacją zapowiedział już po Euro 2024, znalazł się wśród powołanych na czerwcowe zgrupowanie. Po meczu z Mołdawią opuści jednak Katowice i oficjalnie zakończy trwającą 17 lat reprezentacyjną karierę.

Sytuacja Grosickiego wpłynie na personalne decyzje Probierza. Wiemy już, że 36-latek w piątek znajdzie się w pierwszym składzie i będzie kapitanem drużyny. Probierz ujawnił, że Grosicki zagra około 30 minut, a gdy zejdzie z boiska, opaskę kapitana pod nieobecność Roberta Lewandowskiego przejmie Piotr Zieliński.

Pomocnik Interu Mediolan - tak samo jak Grosicki - znajdzie się w piątek w podstawowym składzie i będzie to dla niego także jubileuszowy, bo 100. występ w kadrze. W wyjściowej jedenastce spotkanie zacznie również Marcin Bułka, który w marcowych meczach kwalifikacyjnych był zmiennikiem Łukasza Skorupskiego. W rozmowie z Kanałem Sportowym Probierz zaś zdradził, że obok Grosickiego w ataku znajdzie się miejsce dla Adama Buksy.

I to tyle, jeśli chodzi o pewniaków do miejsca w składzie na piątkowy wieczór. Probierz, choć częściowo zdradził plany, nie podał całego składu. Wręcz przeciwnie: jedną z wypowiedzi selekcjoner zasugerował wręcz, że na Stadionie Śląskim możemy być świadkami kilku zmian.

- Mecz z Finlandią jest najważniejszy, ale z Mołdawią też chcemy pograć i spróbować kilku wariantów. Chcemy dobrze przygotować się do tego, co czeka nas w Helsinkach - powiedział selekcjoner na czwartkowej konferencji prasowej.

- Czerwcowe zgrupowania zawsze są trochę inne, trudniejsze. Wszystko przez to, że zawodnicy w różnym czasie kończyli sezon. Jedni grali jeszcze niedawno, inni dwa tygodnie temu. Chcemy wykorzystać piątkowe spotkanie, by dobrze przygotować się na wtorek - dodał.

Polska - Mołdawia. Będą debiuty w reprezentacji Polski?

Wydaje się jednak, że przynajmniej w linii obrony Probierz postawi na teoretycznie najmocniejsze zestawienie. Przeciwko Mołdawii powinni zagrać Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy wystąpili w dwóch ostatnich meczach z Litwą (1:0) i Maltą (2:0).

Chociaż na czwartkowej konferencji prasowej Probierz zapowiedział, że nie będzie na siłę wstawiał debiutantów do składu - choć przypomnijmy: to tylko mecz towarzyski - to po południu w Kanale Sportowym potwierdził, że przeciwko Mołdawii zagra Mateusz Skrzypczak. Selekcjoner nie zaprzeczył, że zawodnik Jagiellonii Białystok może znaleźć się nawet w podstawowym składzie i stworzyć blok trzech stoperów.

Jeśli Probierz wystawi skład na podstawie rozegranych ostatnio meczów, to na wahadłach mogą zagrać Jakub Kamiński oraz Matty Cash, którzy ostatnie spotkania grali kilkanaście dni temu. Zawodnik VfL Wolfsburg ostatni raz wystąpił 17 maja w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach, a Cash osiem dni później w starciu z Manchesterem United. W większym rytmie meczowym są Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski, którzy zagrali w miniony weekend. Frankowski zaliczył ponad godzinę w piątkowym ligowym meczu przeciwko Basaksehirowi, a Zalewski wszedł na boisko w drugiej połowie sobotniego finału Ligi Mistrzów.

Przeciwko Paris Saint-Germain nie zagrał zaś Zieliński, który w piątek dostanie szanse w środku pola. Obok niego powinien zagrać Jakub Moder, który ostatni mecz rozegrał 18 maja przeciwko Heerenveen. Trójkę środkowych pomocników najprawdopodobniej uzupełni Jakub Piotrowski, który ostatni raz wystąpił dzień przed Moderem. Teoretycznie tu pewniakiem powinien być Sebastian Szymański, ale on ostatni raz zagrał w sobotę przeciwko Konyasporowi, a kadra znacznie ważniejszy mecz zagra we wtorek w Helsinkach.

Co w ataku? Tu już wiadomo, że od pierwszej minuty zaczną Grosicki i Buksa. Tego pierwszego przed przerwą zmieni ktoś z dwójki Karol Świderski - Krzysztof Piątek. Pewne decyzje Probierza pozostają wielką niewiadomą, tak samo jak zarządzanie siłami zawodników. Wiadomo, że z uwagi na sytuację Grosickiego selekcjoner chciał, by mecz z Mołdawią miał status oficjalnego meczu towarzyskiego. Dlatego w trakcie spotkania Probierz będzie mógł dokonać sześciu zmian i na pewno ze wszystkich skorzysta. Początek spotkania o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Polska - Mołdawia. Tak powinien wyglądać skład reprezentacji Polski: