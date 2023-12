Lewandowski ociera się o kompromitację. To jest nie do pojęcia

FC Barcelona kompletnie rozczarowała kibiców już w niedzielę, kiedy na własnym stadionie poległa w hicie 16. kolejki LaLiga z Gironą 2:4. I choć Lewandowski trafił do siatki rywala, to w doliczonym czasie gry fatalnie spudłował, uderzając wrzuconą futbolówkę barkiem. Pierwotnie podano informacje, że piłkarz nie znalazł się w kadrze meczowej na środowe spotkanie LM z Royal Antwerp (2:3), natomiast później zmieniono decyzję i ostatecznie mógł pojawić się na murawie.

Oto statystyki Roberta Lewandowskiego w meczu z Royal Antwerp. Kompromitacja

Kapitan reprezentacji Polski rozpoczął to starcie w podstawowym składzie, ale z pewnością nie będzie go wspominał zbyt dobrze. Hiszpańskie media brutalnie oceniły jego postawę, zaznaczając, że był on niewidzialny. "Więcej mówiło się o nim w okresie przygotowawczym niż w trakcie meczu" - napisało "Mundo Deportivo".

Portal Sofascore (oceniający zawodnika na podstawie statystyk) wystawił mu za to spotkanie notę 6,6. Biorąc pod uwagę jego szczegółowe statystyki, to trzeba przyznać, że hiszpańskie media miały rację, ponieważ niezbyt dużo zrobił w tym meczu. Miał zaledwie 24 kontakty z piłką, wykonał 15 celnych podań spośród 18 prób, wygrał jeden z pięciu pojedynków, a co najbardziej szokujące - podczas 72 minut gry nie oddał żadnego strzału na bramkę.

Jedyny gol Lewandowskiego w tej edycji LM padł zatem w pierwszej kolejce, kiedy FC Barcelona rozbiła Royal Antwerp na własnym stadionie 5:0. Od tamtej pory nie trafił do siatki, co oznacza, że zakończył fazę grupową, mając tyle samo bramek na koncie, co choćby bramkarz Lazio Ivan Provedel. Liderami klasyfikacji strzelców LM są obecnie Erling Haaland, Antoine Griezmann, Rasmus Hojlund oraz Alvaro Morata - wszyscy zgromadzili łącznie pięć goli.

Mimo środowej porażki FC Barcelona zajęła pierwsze miejsce w grupie H z dorobkiem 12 punktów, wyprzedzając FC Porto (12 pkt), Szachtar (9 pkt) oraz Royal Antwerp (3 pkt). Losowanie par 1/8 finału LM odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie.