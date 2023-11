Sensacyjny transfer Lewandowskiego? "Ustawiają się w kolejce"

Choć umowa Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie obowiązuje do końca sezonu 2025/26, to w mediach od dawna coraz więcej mówi się o potencjalnym transferze Polaka. Latem Lewandowski miał oferty z Arabii Saudyjskiej, jednak nie zdecydował się na zmianę barw klubowych. Według brytyjskich mediów zainteresowanie napastnikiem na rynku nie słabnie, a do gry mają włączać się kolejne zespoły.

