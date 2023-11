To jest koronny argument, dlaczego Barcelona powinna dalej stawiać na Lewandowskiego

Robert Lewandowski po powrocie po kontuzji, której nabawił się 4 października, nie odzyskał jeszcze swojej najlepszej formy. W ostatnich spotkaniach mocno zawodzi, a w niedawnym El Clasico nie miał nawet zbyt wielu okazji do kontaktu z piłką. Mimo to kibice uwielbiają Polaka i cieszy się on niezwykłą popularnością.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Robert Lewandowski "sprzedał" najwięcej koszulek w Barcelonie. Dwie piłkarki wysoko

W ostatnim czasie radio Cadena SER opublikowało ciekawe zestawienie dotyczące sprzedaży koszulek klubowych FC Barcelony. Jak się okazuje, największą popularnością cieszy się wciąż Robert Lewandowski. To właśnie trykoty z numerem "9" są najchętniej wybierane przez kibiców. Tuż za plecami Polaka w zestawieniu znaleźli się Pedri i Gavi, którzy również są uwielbiani przez kibiców.

Co ciekawe bardzo dobrze sprzedają się także koszulki dwóch piłkarek - Alexii Putellas i Aitany Bonmati. W cytowanym zestawieniu zajęły one czwarte i piąte miejsce, co oznacza, że ich koszulki sprzedają się lepiej od koszulek pozostałych piłkarzy katalońskiego klubu. Biorąc pod uwagę podejrzenia o seksizm w środowisku piłkarskim, a także mniejszą popularność piłki kobiecej, to może zaskakiwać. Z drugiej strony jednak są to jedne z najlepszych zawodniczek globu, które sięgnęły m.in. po mistrzostwo świata w niedawno zakończonym turnieju.

Najwięcej sprzedanych koszulek w FC Barcelonie:

1. Robert Lewandowski

2. Pedri

3. Gavi

4. Alexia Putellas

5. Aitana Bonmati

6. Joao Felix

7. Joao Cancelo

8. Ilkay Guendogan

9. Ronald Araujo

10. Raphinha

Lewandowskiemu wciąż sporo brakuje do światowego TOP-u. Najlepszy Jude Bellingham

Patrząc jednak nie tylko na sprzedaż koszulek Barcelony, ale też innych najlepszych klubów świata, Lewandowski wypada blado. Nie znalazł się on nawet w czołowej dziesiątce zestawienia. Aktualnie najlepiej sprzedają się trykoty Jude'a Bellinghama. Tuż za nim są Erling Haaland, a także Kylian Mbappe. W czołówce nie ma nie tylko Lewandowskiego, ale też choćby grających już poza Europą Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Najlepiej sprzedające się koszulki piłkarskie na świecie według Cadena SER: