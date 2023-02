Ancelotti broni Viniciusa. "To hiszpański futbol ma problem"

W niedzielę Real Madryt niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Mallorcą 0:1. Po meczu dyskutowano nie tylko o kolejnej porażce drużyny Carla Ancelottiego i jej ośmiopunktowej stracie do FC Barcelony, ale też o fatalnym zachowaniu Viniciusa Jr.

Brazylijczyk kilka razy prowokował rywali, a hiszpańskie media szczególnie skrytykowały go za dwa zachowania. Dziennikarze piłkarskiego programu "El Chiringuito" ustalili, że 20-krotny reprezentant Brazylii obraził jednego z rywali, odnosząc się do jego zarobków.

- Gdy skończysz grać w piłkę, będziesz musiał szukać sobie innej pracy, bo nigdy nie zrobisz tyle, ile ja - powiedział Vinicius Jr. A gdy schodził z boiska po zakończonym meczu, ostentacyjnie całował herb Realu, co hiszpańskie media odebrały jako "paskudny gest", pokazujący wyższość mistrzów Hiszpanii nad Mallorcą.

"Vinicius Jr jest ofiarą czegoś, czego nie rozumiem"

Później okazało się jednak, że Brazylijczyk znów padł ofiarą rasizmu. Znów, bo do podobnego incydentu doszło też w trakcie pierwszego spotkania między tymi drużynami. Viniciusa Jr obrazić miał jeden z kibiców gospodarzy.

"Mallorca jest zawsze przeciwna wszelkim rodzajom rasistowskich obelg czy manifestacji i współpracuje z La Liga w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za niedzielne, rasistowskie okrzyki, aby podjąć odpowiednie kroki prawne" - czytaliśmy w oficjalnym komunikacie klubu.

Po stronie Viniciusa Jr opowiedział się Ancelotti. - Co jest największym problemem? Vinicius Jr? Jego koledzy? Czy problemem jest to, że zawodnik chciał się bronić? Nie. Chociaż często wygląda to tak, że problemem jest Vinicius Jr, to rzeczywistym kłopotem jest to, co dzieje się wokół niego - powiedział Ancelotti.

- Rasizm to problem hiszpańskiego futbolu. Jestem jego częścią i widzę, że to problem, który musimy rozwiązać. Zwłaszcza że z Viniciusa Jr robi się winowajcę, a tak naprawdę on jest ofiarą czegoś, czego nie rozumiem - dodał.

Obecnie Real Madryt przebywa w Maroku, gdzie przygotowuje się do startu w klubowych mistrzostwach świata. W środę w półfinale zespół Ancelottiego zagra z egipskim Al-Ahly.