Santos poprosił o listę z numerami telefonów reprezentantów Polski. Ich liczba zaskakuje

Fernando Santos przyleciał we wtorek do Warszawy i od środy rozpocznie na miejscu pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jednym z jego zadań będzie wybranie składu sztabu szkoleniowego, a konkretniej dwóch polskich asystentów. Faworytami są Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek (Lechia Gdańsk), którzy mieli już rozmawiać z selekcjonerem. - Pewnie Santos spotka się z prezesem Kuleszą i ustali ostatnie szczegóły. W tym tygodniu raczej wszystko się nie wyjaśni, raczej w przyszłym - mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN w wywiadzie dla Interii.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Santos poprosił o listę numerów telefonu do piłkarzy. Znamy konkretną liczbę

Natomiast w rozmowie z portalem Meczyki.pl Jakub Kwiatkowski poinformował, że Fernando Santos poprosił federację o przygotowanie listy piłkarzy z numerami ich telefonów. M.in. od tego ma się rozpocząć praca nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jak długa to lista? - Wyszły z tego 63 nazwiska. Ale trudno powiedzieć, jak szeroka grupa piłkarzy będzie obserwowana przez sztab - powiedział Kwiatkowski.

Liczba podana przez rzecznika PZPN może robić spore wrażenie. Warto przypomnieć, że gdy Czesław Michniewicz ogłaszał szeroką kadrę na mistrzostwa świata w Katarze, to ta lista liczyła 47 piłkarzy. Pierwotnie poprzedni selekcjoner chciał uwzględnić w kadrze aż 55 zawodników. Ostatecznie na mistrzostwa świata w Katarze poleciała 26-osobowa grupa piłkarzy. Wtedy z powodu kontuzji zabrakło m.in. Adama Buksy czy Jacka Góralskiego, a Michniewicz pominął Dawida Kownackiego czy Mateusza Klicha.

Wcześniej Jakub Kwiatkowski przekazał w rozmowie z Interią, że nie należy spodziewać się powołania szerokiej kadry na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, inaugurujące pracę Fernando Santosa w nowej roli. - Selekcjoner na pewno będzie chciał się przyjrzeć zawodnikom, którzy byli na mundialu w Katarze. Kilku zawodników też nie pojechało na turniej lub było blisko wyjazdu. Myślę, że selekcjoner będzie korzystał z tego grona. Nie spodziewałbym się bardzo dużej grupy na zgrupowaniu. Nie ma co się spodziewać rewolucji - mówił rzecznik.

Pierwsze powołania Fernando Santosa do reprezentacji Polski poznamy na początku marca. Lista ma zostać wybrana do 5 marca tego roku. Santos zadebiutuje w roli selekcjonera Polaków 24 marca, kiedy kadra zagra na wyjeździe z Czechami. Trzy dni później czeka nas starcie na własnym stadionie z Albanią. Te mecze otwierają jednocześnie eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech. Relacje tekstowe z meczów Polaków na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.