Arsenal idzie na całość. Są gotowi wyłożyć 100 milionów, by ubiec konkurencję

Declan Rice pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w drużynach młodzieżowych Chelsea, ale mając 14 lat przeniósł się do West Hamu United. W klubie przeszedł kolejne szczeble, by w 2017 roku stać się zawodnikiem pierwszego zespołu. Od tamtej pory zagrał w 222 meczach, a od sezonu 2022/23 pełni funkcję kapitana. Ponadto ma za sobą już 39 meczów w reprezentacji Anglii i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym.

"Wielka Szóstka" chce Declana Rice'a. Arsenal zdeterminowany zapłacić ponad 100 milionów funtów

Już w 2022 roku Manchester United proponował West Hamowi United 100 milionów funtów za Declana Rice'a, ale oferta została odrzucona. Jej powodem nie były jedynie sprawy finansowe, a fakt, że drużyna Davida Moyesa zakwalifikowała się do rozgrywek Ligi Konferencji Europy i nie chciała pozbywać się największej gwiazdy. W tym sezonie West Ham broni się jednak przed spadkiem z Premier League i możliwe, że będzie chciał zarobić na pomocniku wielkie pieniądze.

Kolejka po piłkarza jest długa, ponieważ zainteresowane sprowadzeniem go mają być wszystkie kluby z "wielkiej szóstki", a więc Liverpool, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea i Arsenal. To właśnie ostatni z klubów wyznaczył Rice'a jako priorytet transferowy i jest gotowy zapłacić za niego około 120 milionów funtów.

Hiszpański "AS" wskazuje, że liderzy Premier League chcą wykorzystać moment, w którym Chelsea kupiła Enzo Fernandeza i będzie osłabiona finansowo. To właśnie "The Blues" mieliby być największym rywalem Arsenalu w wyścigu po piłkarza. Co więcej, jeśli któremuś z wymienionych klubów uda się sprowadzić Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund, to prawdopodobnie właśnie ten zespół przestanie liczyć się w walce o Rice'a.

W tym sezonie Declan Rice wystąpił w 21 meczach Premier League, w których zdobył jednego gola i zaliczył asystę. 24-latek jest przede wszystkim gwarancją solidnej postawy w defensywnie. Warto zaznaczyć, że omijają go również kontuzje. W tym sezonie w lidze zagrał w każdym meczu od początku do końca.