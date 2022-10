Rywal Lewandowskiego zachwycony Polakiem. "Zabójca"

Robert Lewandowski znakomicie wkomponował się w drużynę FC Barcelony. Po letnim transferze z Bayernu Monachium kapitan reprezentacji Polski praktycznie nie potrzebował czasu na aklimatyzację - od razu hurtowo zaczął strzelać bramki, trafiając w sześciu z ośmiu dotychczasowych spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Piłkarz Mallorki zachwycony Robertem Lewandowskim

Do tej pory Lewandowski nie znalazł drogi do siatki tylko w dwóch meczach - w debiucie w LaLiga przeciwko Rayo Vallecano (0:0), a także meczu w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (0:2). Poza tym Polak strzela jak na zawołanie - trafiał do siatki rywali już 11 razy, z czego osiem razy w LaLiga i trzy razy w Champions League.

Kolejną okazję do poprawy dorobku Lewandowski będzie miał w sobotni wieczór, kiedy to Barca zagra na wyjeździe z RCD Mallorcą. Znakomita forma Polaka została zauważona, chociażby przez napastnika tej drużyny, Angela Rodrigueza, który w rozmowie z hiszpańskimi mediami wyraził swój zachwyt.

- Lewandowski jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, jest świetnym napastnikiem. Barca zainwestowała w niego tak dużo pieniędzy, ponieważ jest zabójcą, który nie tylko strzela gole, ale też dużo daje w innych aspektach boiskowych i pozaboiskowych. Jest topowym graczem i dlatego znalazł się w Barcelonie - powiedział.

Po sześciu rozegranych spotkaniach FC Barcelona z dorobkiem 16 punktów jest wiceliderem tabeli LaLiga. RCD Mallorca z kolei ma osiem punktów i zajmuje 10. miejsce. Lewandowski z kolei prowadzi w klasyfikacji strzelców - z ośmioma trafieniami wyprzedza Borję Iglesiasa z Betisu, który ma sześć goli na koncie.

Mecz RCD Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 1 października o godzinie 21:00.