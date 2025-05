Znamy kadrę na Mołdawię i Finlandię! Sensacyjne powołanie

Reprezentacja Polski za niespełna tydzień rozpocznie drugie w tym roku zgrupowanie. Po marcowych zwycięstwach nad Litwą (1:0) i Maltą (2:0) czekają nas towarzyskie starcie z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz wyjazd do Helsinek, gdzie zmierzymy się z Finlandią w trzecim meczu eliminacji do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Już wiadomo, w jakim składzie do nich przystąpimy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Stało się! Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami we wtorek 27 maja listę powołanych ogłosił selekcjoner Michał Probierz. Zabrakło na niej kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem.

Już w poniedziałek napastnik FC Barcelony informował kibiców o swojej nieobecności. - Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć - napisał na Instagramie.

Oto powołania Probierza na czerwcowe mecze reprezentacji Polski. Są niespodzianki

W kadrze Probierza pojawił się za to Kamil Grosicki, który w reprezentacji nie grał od Euro 2024. Dla skrzydłowego Pogoni mecz z Mołdawią będzie 95., a zarazem pożegnalnym występem w narodowych barwach. Nie zbrakło także niespodzianek. Największą z pewnością jest obecność Oskara Repki - pomocnika GKS-u Katowice. Mimo niezbyt udanego debiutu do kadry wrócił także Maxi Oyedele. Nieoczekiwanie wśród bramkarzy pojawił się też Mateusz Kochalski. Szansę na debiut będzie miał również obrońca Jagiellonii Mateusz Skrzypczak. Poniżej publikujemy pełen skład:

Reprezentacja Polski screen

Skład reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie:

Bramkarze: Marcin Bułka, Bartosz Mrozek, Mateusz Kochalski, Łukasz Skorupski,

Marcin Bułka, Bartosz Mrozek, Mateusz Kochalski, Łukasz Skorupski, Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Mateusz Skrzypczak, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska,

Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Mateusz Skrzypczak, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska, Pomocnicy: Mateusz Bogusz, Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Maxi Oyedele, Oskar Repka, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Mateusz Bogusz, Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Maxi Oyedele, Oskar Repka, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Selekcjoner Michał Probierz nie znalazł miejsca m.in. dla Kacpra Urbańskiego, Kamila Grabary, Bartłomieja Drągowskiego, Tymoteusza Puchacza czy Tomasza Kędziory.

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek 2 czerwca. Mecz towarzyski Polska - Mołdawia zaplanowano zaś na piątek 6 czerwca na godz. 20:45. Z kolei spotkanie z Finlandią odbędzie się we wtorek 10 czerwca również o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.