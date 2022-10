Nicola Zalewski ma wystąpić z Interem w nowej roli. Tak jeszcze nie grał

Nicola Zalewski występował w zespołach młodzieżowych Romy. Pierwszy mecz w drużynie seniorów rozegrał w maju 2021 roku, gdy wystąpił w półfinałowym spotkaniu Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United (3:2). Później jednak nie miał zbyt wielu okazji do gry. To zmieniło się w lutym 2022 roku. Wówczas Polak wykorzystał słabość konkurencji i na dobre zagościł w pierwszym składzie drużyny. W zawodnika uwierzył także Jose Mourinho. Co więcej, portugalski szkoleniowiec wyznaczył mu nową pozycję na boisku - lewe wahadło, a 20-latek znakomicie odnalazł się w tej roli.

Zalewski z nową rolą w zespole? Włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości. Wystąpi na prawym skrzydle

Zagraniczne media zachwycają się grą Zalewskiego. Dobra forma Polaka nie umknęła także europejskim klubom, które powoli pukają do drzwi Romy. Włosi nie zamierzają jednak rezygnować z usług wahadłowego i już negocjują z nim warunki przedłużenia kontraktu. Jak poinformował Nicola Schira, zawodnik może liczyć na sporą podwyżkę, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

W tym sezonie Mourinho ponownie stawia na Zalewskiego. Piłkarz wystąpił już w sześciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. I jak donoszą dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", może on liczyć na występ także w sobotnim spotkaniu ligowym przeciwko Interowi Mediolan.

Co więcej, Polak może wystąpić w nietypowej dla siebie roli. Zdaniem dziennikarzy ustawi się na prawym skrzydle. Jak dotąd występował głównie na lewej stronie murawy, gdzie pełnił rolę wahadłowego, skrzydłowego bądź obrońcy. Reprezentant Polski wielokrotnie podkreślał, że jest elastyczny na zmiany i postara się odnaleźć w każdym miejscu na boisku, jeśli taka będzie wola trenera.

Mecz Romy z Interem odbędzie się w sobotę 1 października. Pierwszy gwizdek na San Siro zabrzmi o godzinie 18:00. Eksperci wskazują, że powinno to być wyrównane spotkanie. Przemawiają za tym także pozycje klubów w tabeli Serie A. Piłkarze Mourinho zajmują szóste miejsce z dorobkiem 13 punktów. Tuż za nimi jest mediolańska drużyna. Do Romy traci zaledwie punkt. Liderem pozostaje SSC Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie.

Przewidywany składy AS Romy (według "La Gazzetta dello Sport"): Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Pellegrini; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Przewidywany skład Interu Mediolan (według "La Gazzetta dello Sport"): Handanovic; Dumfries, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Di Marco; Barella, Asllani, Calhanoglu; Dzeko, Martinez.