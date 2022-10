Ceny biletów na mecze reprezentacji zwalają z nóg. "My też ponosimy koszty"

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Dwa dni później kadra Czesława Michniewicza rozegra pierwszy mecz na turnieju. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Meksyk. Dzień przed wylotem do Kataru Polacy zagrają towarzysko z Chile. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym. Ceny biletów zwalają z nóg.

W środę PZPN opublikował szczegółowy harmonogram sprzedaży biletów na mecz towarzyski z Chile. Sprzedaż zamknięta ruszy 24 października i będzie dostępna przez aplikację InPost Fresh. Trzy dni później wejściówki trafią do ogólnej dystrybucji.

Kibice, widząc ceny, mogą złapać się za głowę. Najtańsze bilety normalne kosztować będą...120 złotych (kategoria III). Są to jednak miejsca o słabszej widoczności. Za najlepsze miejsca i kategorię I trzeba będzie zapłacić dwa razy tyle - 240 złotych. Bilety dla osób niepełnosprawnych będą z kolei za 90 złotych. Pakiety rodzinne, a więc dziecko do lat 12 plus rodzic, będą kosztować 160 złotych.

Skąd wysokie ceny biletów na mecze kadry? Kwiatkowski odpowiada

Biorąc pod uwagę, że jest to jedynie mecz towarzyski, ceny są zaskakująco wysokie. Warto zwrócić uwagę, że identyczne ceny obowiązywały na mecz Ligi Narodów z Holandią czy finał baraży ze Szwecją. PZPN nie zdecydował się więc na obniżkę, co spowodowało, że na związek spadła krytyka ze strony kibiców. Odpowiedział na nią rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

- Cena biletów jest taka sama jak na wszystkie mecze Polski w tym roku. Ceny wzrosły początkiem tego roku. Wiemy, co się dzieje, inflacja szaleje. My też ponosimy koszty organizacji, mamy mnóstwo podwykonawców, oni podnoszą swoje ceny I tak udaje się utrzymywać ceny na takim poziomie, jak w poprzednich spotkaniach. Tak jak powiedziałem - my też musimy patrzeć na swój budżet, ale dla nas tak samo wszystkie koszty rosną – wyjaśnił w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Dzień po meczu z Chile Polacy wylecą do Kataru. Tam rozpoczną mundial 22 listopada meczem z Meksykiem. 26 listopada zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada zakończą rozgrywki grupowe meczem z Argentyną.