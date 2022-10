Jerzy Dudek przyznaje się do błędu. "To było bardzo głupie z mojej strony"

Jerzy Dudek kilka dni temu wstrząsną piłkarską Polską swoim felietonem dla "Przeglądu Sportowego". Były golkiper m.in. Liverpoolu i Realu Madryt stwierdził po meczu Walia-Polska (0:1), że Czesław Michniewicz nie powinien prowadzić kadry na mundialu, a w jego miejsce powinien ponownie zostać zatrudniony Paulo Sousa. "Prezes Cezary Kulesza powinien przeprosić się z Paulo Sousą, dopóki jest jeszcze wolny, bo może on będzie w stanie coś pozytywnego z tego bałaganu zbudować" - apelował.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Jerzy Dudek bije się w pierś. Przesadził słowami o Paulo Sousie

Opinie Dudka zszokowała wszystkich, biorąc pod uwagę, w jaki sposób Portugalczyk porzucił pracę z naszą kadrą. Na ów apel zdecydowanie odpowiedział jego adresat, czyli Cezary Kulesza. Minęło kilka dni i Jerzy Dudek przemyślał swoje słowa. Na antenie Kanału Sportowego postanowił przyznać, że jego wypowiedź była zwyczajnie głupia.

Zbigniew Boniek chwali Pogoń Szczecin. "Dokonali niemożliwego"

- Przespałem się z ideą apelowania o pogodzenie się z Paulo Sousą i powrót Portugalczyka do Polski. Biorę to na siebie. To było bardzo głupie z mojej strony, ale cóż, lepiej palnąć głupstwo, żeby wszyscy o tym mówili niż nie palnąć nic, żeby nikt nic o tym nie mówił - powiedział wybitny bramkarz i wytłumaczył, co skłoniło go do napisania takich słów w swoim tekście. - Walia cisnęła i przyparła nas do muru, a my nie byliśmy w stanie odzyskać kontroli nad meczem. Pomyślałem sobie: "kurde, jeśli pojedziemy na mistrzostwa świata, grając futbol pełen bojaźni i asekuranctwa, kolejne mecze będą kończyć się rezultatami podobnymi do tego z Belgią" - wyjawił.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jerzy Dudek podtrzymał swoje zdanie co do gry zaprezentowanej przez kadrę we wrześniowych meczach Ligi Narodów. Jego zdaniem nasi piłkarze szybko pożegnają się z turniejem, jeśli jej nie poprawią. - Wszyscy mnie znają, nie jestem kontrowersyjny w ten sposób, ale musimy się zastanowić, czy akurat z taką filozofią powinniśmy jechać na mundial, bo to może być zgubne - podsumował.

Mistrzostwa świata w Katarze ruszają już 20 listopada. Polacy zagrają w grupie C. Ich rywalami będą kolejno Meksyk (22 listopada), Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).

Ceny biletów na mecze reprezentacji zwalają z nóg. "My też ponosimy koszty"