Arsenal dominuje w derbach Londynu. Brutalny atak i czerwona kartka Royala

Była 20. minuta meczu na Emirates Stadium, gdy z prawej strony podał Ben White, a na natychmiastowy strzał zdecydował się Thomas Partey. Ghańczyk trafił idealnie, uderzając w okienko bramki Hugo Llorisa.

Arsenal prowadził z Tottenhamem 1:0, podkreślając zdecydowaną przewagę w pierwszych minutach meczu. Zawodnicy Mikela Artety od początku zaatakowali lokalnego rywala, grali szybko, ofensywnie i agresywnie. Tottenham długo nie mógł poradzić sobie z tak grającym przeciwnikiem.

Po utracie bramki drużyna Antonio Conte niespodziewanie zaczęła jednak grać lepiej. Tottenham w końcu postawił się Arsenalowi i sam zaczął zmuszać go do błędów. I taki w 30. minucie popełnił Gabriel Magalhaes. Brazylijczyk sfaulował przeciwnika we własnym polu karnym, a jedenastkę na bramkę pewnie zamienił Harry Kane.

Arsenal pokonał Tottenham

Jeśli ktoś liczył, że po przerwie Tottenham dalej będzie naciskał na gospodarzy, srogo się rozczarował. Druga połowa to już totalna dominacja Arsenalu. W 49. minucie błąd popełnili Lloris oraz Cristian Romero. Pierwszy źle odbił piłkę po uderzeniu z dystansu, a drugi nie zauważył, jak zza pleców wyskoczył mu Gabriel Jesus.

Brazylijczyk zabrał piłkę rywalowi, zagrał ją pod pachą Llorisa i z bliska wbił do bramki, dając Arsenalowi prowadzenie 2:1. Sytuacja gości stała się jeszcze trudniejsza 13 minut później. To wtedy beznadziejnie zachował się Emerson Royal, który w niegroźnej sytuacji brutalnie sfaulował rywala, za co zobaczył czerwoną kartkę.

W 67. minucie było po meczu. Po akcji Gabriela Martinellego piłkę przejął Granit Xhaka. Szwajcar wpadł w pole karne i pewnym uderzeniem w dalszy róg podwyższył na 3:1.

Po ośmiu kolejkach Arsenal jest liderem ligi z 21 punktami na koncie. Zespół Artety ma o cztery punkty więcej od Manchesteru City oraz Tottenhamu, który jest na trzeciej pozycji.