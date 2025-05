Probierz go powołał i się zaczęło. "Mam wątpliwości, czy to format reprezentacyjny"

We wtorkowe przedpołudnie poznaliśmy kadrę reprezentacji Polski na czerwcowe mecze. Na liście znalazło się 27 zawodników, z czego zabrakło np. Roberta Lewandowskiego, a powołania otrzymali m.in. Jakub Moder, czy największe zaskoczenie - Oskar Repka z GKS-u Katowice.

Maxi Oyedele wraca do kadry Michała Probierza. Tomasz Łapiński komentuje

Drugie powołanie do reprezentacji Polski otrzymał pomocnik Legii Warszawa Maxi Oyedele. 20-latek pierwszy raz w kadrze znalazł się w październiku ubiegłego roku i od razu zaliczył debiut w przegranym 1:3 meczu z Portugalią. Wtedy rozegrał 66 minut i zdaniem wielu obserwatorów Michał Probierz popełnił wtedy błąd, stawiając na Oyedele. Krytycznie na jego powrót do kadry wypowiedział się były reprezentant Polski Tomasz Łapiński.

- Mam wątpliwości, czy Maxi Oyedele to format reprezentacyjny. Zaliczył on falstart przy dużej pomocy trenera Probierza. Później kontuzje i problemy zdrowotne skomplikowały sytuację. Teraz wrócił do gry, jest dużo lepiej, natomiast czy jest to zawodnik, który nam mocno pomoże, aby lepiej funkcjonowała druga linia? Mam trochę wątpliwości - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Łapiński dodał, że największym zaskoczeniem dla niego jest nieobecność w kadrze Kacpra Urbańskiego. 20-letni pomocnik nie znalazł się także na liście powołanych zawodników do reprezentacji U-21. Zdaniem byłego kadrowicza Probierz powinien wyciągnąć rękę do Urbańskiego, tak jak to robił jesienią w przypadku Jakuba Modera, gdy ten nie grał w Brighton.

W trakcie najbliższej przerwy na mecze reprezentacji Biało-Czerwoni rozegrają mecz towarzyski z Mołdawią (piątek 6 czerwca o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie) oraz spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata z Finlandią (wtorek 10 czerwca o godz. 20:45 w Helsinkach). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.