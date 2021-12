Oficjalnie: Wielki transfer Barcelony stał się faktem. Ogromna klauzula

Transfer Ferrana Torresa zdawał się być potwierdzony już od kilku dni. FC Barcelona oraz Manchester City doszły do porozumienia ws. warunków transferu - Hiszpan będzie kosztował 55 mln euro, a mistrzowie Anglii mogą zarobić kolejne 10 mln euro z tytułu bonusów. Ferran Torres przeszedł w poniedziałek 27 grudnia testy medyczne, ale Barcelona nie ogłosiła transferu tego samego dnia, ponieważ szukała możliwości zarejestrowania Torresa od 1 stycznia przyszłego roku.

Ferran Torres pierwszym wielkim transferem Barcelony w erze Xaviego. Ogromna klauzula

FC Barcelona ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że Ferran Torres dołącza do zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza. Reprezentant Hiszpanii podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku, a w umowie znalazła się klauzula wykupu w wysokości miliarda euro. Torres nie będzie jednak jedynym piłkarzem Barcelony z tak ogromną klauzulą odstępnego, ponieważ wcześniej na podobne zapisy zgodzili się Ansu Fati oraz Pedri.

FC Barcelona rozłożyła płatność za Ferrana Torresa na cztery raty, a pierwsza z nich musi wpłynąć do Manchesteru City dopiero po zakończeniu sezonu. Z kolei bonusy zapisane w umowie wydają się być trudne do spełnienia. Te będą aktywowane w momencie, gdy Torres zdobędzie Złotego Buta, Złotą Piłkę lub wygra Ligę Mistrzów. Dodatkowo skrzydłowy musi rozegrać 70% spotkań i w każdym z nich musi zagrać co najmniej 45 minut.

Ferran Torres trafił do Manchesteru City w sierpniu zeszłego roku za 28 mln euro z Valencii. Od tego czasu skrzydłowy zagrał w 43 meczach Obywateli we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 16 bramek oraz zanotował cztery asysty. Valencia zarobi 10 procent z transferu Torresa do Barcelony, co oznacza, że do kasy Nietoperzy wpłynie 5,5 mln euro.