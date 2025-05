Ołeksandr Usyk pod koniec grudnia jednogłośnie na punkty pokonał w Rijadzie Tysona Fury'ego i obronił pasy mistrza świata federacji WBC, WBO i WBA w wadze ciężkiej. Było to drugie zwycięstwo z rzędu nad Brytyjczykiem, co definitywnie zamknęło dyskusję: który z nich jest lepszy. Jak się okazuje, może dojść do trylogii choćby jak między Furym a Deontay'em Wilderem.

Ołeksandr Usyk chce trzeciego starcia z Tysonem Furym. Wskazał lokalizację

Ołeksandr Usyk powróci do ringu już w lipcu, kiedy lipcu stoczy walkę z Danielem Duboisem. Będzie to rewanż za starcie w 2023 roku. - Dziękuję Bogu za szansę zdobycia po raz kolejny bezdyskusyjnego mistrzostwa świata. Dziękuję ci Daniel, że przypilnowałeś mojego pasa IBF, ale teraz chcę go z powrotem - wyznał.

Choć Ukrainiec jest skoncentrowany na najbliższym rywalu, to postanowił nieco wybiec w przyszłość. Jak sam zaznaczył, pozostały mu dwa lata do zakończenia kariery. Z kim chciałby się zatem zmierzyć, gdy pokona Duboisa? - Jeśli Tyson Fury wznowi karierę, być może zorganizujemy kolejną walkę. Nie ma problemu, jestem gotowy - przekazał, cytowany przez sport.ua. I wskazał potencjalne miejsce zorganizowania tego starcia. - Wembley lub Old Trafford - uzupełnił.

Nie można tego wykluczyć, zwłaszcza że Fury zapowiedział ostatnio powrót do ringu. Parę dni temu zamieścił przecież wymowny post w mediach społecznościowych. "Świetna praca wykonana dziś w sali treningowej, 12 rund boksu" - napisał.

Wątpliwości nie pozostawił też menadżer Spencer Brown. - Tyson kupił sobie ostatnio nową parę butów bokserskich - coś wam to mówi? Byłem z nim w Szkocji, dobrze się bawiliśmy, był szczęśliwy, walnęliśmy kilka Guinessów, był w dobrym nastroju. Ale kupił sobie nową parę butów bokserskich i nowe bokserskie spodenki. Chyba czegoś się niebawem dowiemy - oznajmił.

Usyk niedawno gościł w Polsce. Co tutaj robił? Pojawił się w Instytucie Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, gdzie uczestniczył w wykładzie naukowym. Spotkanie zorganizował dr hab. Jakub Chycki, prof. AWF Katowice, który wspiera zawodnika.

Tematem wykładu były badania w sprawie projektu "Zaburzenia funkcji bariery krew mózg (BBB) w kontekście aktywności fizycznej, nawodnienia i łagodnych pourazowych uszkodzeń mózgu (mtBI). Strategia zdrowia mózgu zawodników sportów walki".