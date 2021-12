W otoczeniu Sousy zrobiło się nerwowo. Chcą się dogadać z PZPN. Nawet nam go nie żal

Paulo Sousa poinformował w niedzielę prezesa PZPN, że chce odejść z reprezentacji Polski i rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Cezary Kulesza się na to nie zgodził. Nie przekonała go argumentacja, że Portugalczyk otrzymał ofertę z Flamengo, które określa mianem jednego z najlepszych klubów na świecie. Zwolniony z Benfiki zostanie jednak Jorge Jesus, który jest faworytem do objęcia funkcji trenera brazylijskiego klubu.

W obozie Paulo Sousy robi się nerwowo

A taki układ zdarzeń oznaczałby, że Sousa zostałby na lodzie. Wydaje się, że to zaczyna docierać do portugalskiego trenera. Jak donosi Sebastian Staszewski, w obozie Portugalczyka robi się nerwowo. - Menadżer selekcjonera zaczepił kilku polskich dziennikarzy, ma jakieś pretensje, wysyła też sygnały do PZPN, że trzeba się dogadać. A Cezary Kulesza odwrotnie - teraz to jemu się nie spieszy… - napisał na Twitterze.

To zdaje się tylko potwierdzać słowa Cezarego Kuleszy, który nie zamierzał spieszyć się z wyborem następcy Sousy. - Nie wiem, kogo chcę, bo na razie nie mam takich myśli. Ja mam czas, Sousa nie ma czasu. Pewnie musi tę sprawę rozwiązać, żeby zacząć pracę w Brazylii. Patrząc z naszej perspektywy, reprezentacja Polski ma trochę więcej czasu niż Paulo Sousa - mówił prezes PZPN. I zdaje się, że miał rację.

Były kapitan kadry grzmi ws. Sousy. Wskazuje kandydata na następcę

Nie wydaje się jednak możliwe, by Paulo Sousa mógł liczyć jeszcze na pracę w reprezentacji Polski. Piłkarze byli wściekli, gdy dowiedzieli się, że Portugalczyk chce odejść i trudno wyobrazić sobie dalszą współpracę z Sousą. Niezależnie od decyzji dotyczącej potencjalnego następcy Paulo Sousy, zadanie przed nim będzie bardzo trudne. W marcu reprezentacja Polski walczyć będzie w barażach o występ na mistrzostwach świata w Katarze. Wcześniej nie będzie miał czasu, by przetestować któregokolwiek z piłkarzy podczas spotkań towarzyskich.