Lewandowski mógł zagrać w Serie A. "Odwiedziłem nawet ten stadion"

Z punktu widzenia dotychczasowej kariery 33-latka nie ma on zbyt wielu bezpośrednich doświadczeń z Włochami. Do tej pory Robert Lewandowski grał jedynie w dwóch krajach - w Polsce i Niemczech. Jedyny "piłkarski" kontakt z tym krajem miał przy okazji rozgrywania pucharowych meczów z włoskimi klubami.

Lewandowski o ofercie z włoskiego klubu

Okazuje się jednak, że niegdyś niewiele brakowało, aby obecny kapitan reprezentacji Polski został zawodnikiem klubu z Serie A. W trakcie wywiadu Lewandowski wyznał, że chciała go występująca w Serie A Genoa. Zdradził, że pojawił się nawet na stadionie klubu.

- W przeszłości otrzymałem ofertę z Genui. Wybrałem się nawet na stadion, aby obejrzeć derby przeciwko Sampdorii. Jednak wiedziałem już, że dołączę do Borussii Dortmund, ponieważ niemiecki klub rywalizował w europejskich rozgrywkach - powiedział Lewandowski.

Lewandowski skomentował możliwość podjęcia "nowych wyzwań"

Z prywatnego punktu widzenia 33-latek przyznał, że dobrze się czuje we Włoszech. - Lubię Włochy, spędzam tam dużo czasu w okresie letnim. Lubię jedzenie i ludzi, Włosi to otwarci ludzie, wspaniali, zwłaszcza z dziećmi - dodał.

Dziennikarz "Sky Sports" nie mógł nie poruszyć wątku przyszłości Roberta Lewandowskiego, która od dłuższego czasu jest przedmiotem medialnych spekulacji. - Nowe wyzwania? Zobaczmy, co wydarzy się w przyszłości. Zawsze jestem na to gotowy. Nie wiem, czy będą one "nowe", ale jestem gotowy - zakończył Polak.