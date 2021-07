Barcelona musi działać. Nieoczekiwane problemy z kontraktem Leo Messiego

Leo Messi przebywa obecnie w Brazylii, gdzie bierze udział w Copa America z reprezentacją Argentyny. 34-latek prezentuje się bardzo dobrze i z trzema bramkami przewodzi klasyfikacji strzelców turnieju. Argentyńczycy wygrali swoją grupę i awansowali dalej po trzech zwycięstwach i jednym remisie. W ćwierćfinale zmierzą się w niedziele z Ekwadorem.

Leo Messi wolnym zawodnikiem. Laporta spokojny o przedłużenie kontraktu

Od 1 lipca Leo Messi oficjalnie przestał być zawodnikiem FC Barcelony. Jego dotychczasowy kontrakt obowiązywał tylko do 30 czerwca i do tej pory nie udało się go przedłużyć. Cały czas usilnie dąży do tego prezydent klubu Joan Laporta, który zapowiadał, że Messi zostanie w swojej niedawnej kampanii wyborczej. Teraz w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zapowiedzi i przyznał, że Argentyńczyk także chce zostać. Ale na drodze do porozumienia ma stać Finansowe Fair Play LaLiga.

Przyszłość Leo Messiego już wyjaśniona? "Chce tego"

- Chcemy, aby został i Leo też chce zostać. Wszystko idzie dobrze. Mamy kwestię Fair Play, ale jesteśmy w trakcie szukania najlepszego rozwiązania dla obu stron. Chciałbym ogłosić, że zostaje, ale w tej chwili nie mogę tego powiedzieć, ponieważ jesteśmy w trakcie poszukiwań najlepszego rozwiązania dla obu stron - przyznał Laporta na antenie radia Onda Cero.

Dwadzieścia lat w Barcelonie i koniec? Leo Messi został wolnym piłkarzem!

Według doniesień "ESPN", które powołuje się na źródła klubowe, negocjacje transferowe mają przyspieszyć po Euro 2020 i Copa America. Joan Laporta ma zrobić wszystko, aby móc zwiększyć limit wynagrodzeń na przyszły sezon zgodnie z przepisami LaLiga. W planach klubu jest jeszcze sprzedaż kilku piłkarzy, co zasiliłoby mocno nadwyrężony budżet klubowy. Ostatnia czteroletnia umowa Messiego gwarantowała mu aż 500 milionów euro pensji. Teraz władze Barcelony nie mogą zapewnić mu takich zarobków, ale próbują przekonać go poważnym stanowiskiem w klubie po zakończeniu kariery.