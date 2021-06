Guardiola odmówił Barcelonie, ale wskazał idealnego następcę Koemana

To nie był dobry sezon dla FC Barcelony, która w La Liga zajęła dopiero trzecie miejsce, a z Ligą Mistrzów pożegnała się już w 1/8 finału, gdy dostała srogie lanie od Paris Saint Germain. Wydawało się, że posada Ronalda Koemana jest zagrożona, choć Holender dopiero rok pracuje w Katalonii. Trzeba jednak pamiętać, że skutki ekonomiczne pandemii mocno dotknęły Barcelonę, więc zwolnienie Koemana byłoby bardzo kosztowne.

REKLAMA

Zobacz wideo Zidane za Deschampsa? "Być może będzie trzęsienie ziemi"

Bayern podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Wyjątkowe traktowanie

W hiszpańskich mediach wielokrotnie przewijał się temat zmiany trenera FC Barcelony. Jak przekazał Javi Miguel, w programie "Ozne", ostatnim czasie Joan Laporta, nowy prezes klubu, miał spotkać się z Pepem Guardiolą, chcąc przekonać go do powrotu na Camp Nou. Hiszpański szkoleniowiec miał zdecydowanie odrzucić ofertę przejęcia Barcelony od sezonu 2022/23.

Guardiola poleca Barcelonie Luisa Enrique

Zdaniem Miguela, Guardiola miał także przekazać Laporcie kandydaturę na nowego trenera Barcelony. Hiszpan uważa, że dobrym wyborem były Luis Enrique, prowadzący aktualnie reprezentację Hiszpanii, z którą awansował już do ćwierćfinału Euro 2020. Według Guardioli byłby odpowiednim trenerem do rozpoczęcia budowy nowego zespołu.

Luis Enrique był już trenerem FC Barcelony w przeszłości w latach 2014-2017. W ciągu trzech sezonów zdobył z klubem wszystko, co było możliwe do zdobycia w piłce klubowej - dwukrotnie został mistrzem Hiszpanii, trzykrotnie zdobył Puchar Króla, wygrał także Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Superpuchar Hiszpanii i Klubowe Mistrzostwo Świata. Sam zrezygnował z pracy na Camp Nou, argumentując to chęcią odpoczynku. Rok później objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Hiszpanii.