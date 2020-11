Legenda Realu Madryt na wylocie? "Odejdzie na 80 procent, ale ma obsesję, by zostać"

Soria to były kierownik Sevilli, w której przed laty grał Ramos, zanim trafił do Realu, Dobrze zna hiszpańskiego obrońcę. Dziś jest pracownikiem "El Chiringuito". Jego zdaniem Ramos jest obecnie bliżej odejścia z madryckiego klubu niż pozostania. Kontrakt obrońcy obowiązuje w stolicy Hiszpanii do czerwca przyszłego roku. Od stycznia będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą.

Sergio Ramos odejdzie z Realu?

- Sytuacja Ramosa w Madrycie jest skomplikowana. W tej chwili wcale nie jestem optymistą. Wiem doskonale, że Sergio ma obsesję pozostania w Realu, ale w 80 procentach widzę go na ten moment poza klubem - powiedział Soria.

Zdradził też, kiedy odbyły się pierwsze rozmowy między zawodnikiem a klubem. - W sierpniu Florentino Pérez i Sergio Ramos usiedli twarzą w twarz. Prezes wyjaśnił mu, że zgodnie z polityką klubu, gdy zawodnicy osiągają pewien wiek [30 lat - przyp. red.], ich umowy są odnawiane rok po roku. Sergio powiedział, że jest to jego ostatni potężny kontrakt w zawodowej karierze i wierzy, że biorąc pod uwagę wszystko, co dał Realowi, zasługuje na inne potraktowanie.

Ramos chciałby przedłużyć umowę o dwa sezony. W Realu występuje od 15 lat. Głos na jego temat zabrał ostatnio trener Zinedine Zidane. - Chcemy, żeby został z nami na zawsze. To, co robi dla klubu, jak bardzo jest mu oddany, to niesamowita sprawa. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że podpisze nowy kontrakt i dalej będzie tworzył historię Realu Madryt - mówił Zidane na konferencji prasowej po wygranej z Interem w Lidze Mistrzów.