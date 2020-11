Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii. Ikona Realu Madryt odejdzie z klubu?

Sergio Ramos jest ikoną Realu. Jego kontrakt z zespołem z Madrytu jest ważny tylko do końca czerwca 2021 roku i już od stycznia będzie mógł prowadzić negocjacje transferowe z dowolnym klubem. "Cadena Ser" informuje, że kapitan Królewskich domaga się od władz Realu przedłużenia kontraktu o dwa lata, na mocy którego dostanie podwyżkę.

Wściekły Sergio Ramos krzyczy do byłego kolegi: "Skur*****. Piszczysz jak szczur"

Ramos chce więcej zarabiać w klubie. Weto Realu

Prezes Realu Madryt Florentino Perez nie zgodzi się na to, ponieważ klub przygotowuje się do kolejnej obniżki wynagrodzenia wywołanej pandemią koronawirusa. Według hiszpańskich mediów Real jest skłonny prolongować kontrakt stopera, ale bez podwyżki. Obecnie Ramos zarabia w Madrycie około 12 mln euro rocznie.

Kibice Realu nie mogą sobie wyobrazić Realu bez Ramosa, który nie tylko strzela wiele goli, ale znakomicie zarządza defensywą Realu Madryt. Wystarczy wspomnieć, że gdy brakowało go na boisku, to Real przegrał aż 7 z 8 meczów.

Głos nt. Ramosa zabrał ostatnio trener Realu Zinedine Zidane. - Chcemy, żeby został z nami na zawsze. To, co robi dla klubu, jak bardzo jest mu oddany, to niesamowita sprawa. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że podpisze nowy kontrakt i dalej będzie tworzył historię Realu Madryt - mówił Zidane na konferencji prasowej po wygranej z Interem.

- To było trudne spotkanie, ale udało nam się wywalczyć korzystny rezultat i zdobyć bardzo ważne trzy punkty. Indywidualne osiągnięcia mają drugorzędne znaczenie. Dopóki działają na korzyść całego zespołu, człowiek jest z nich zadowolony. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze kilka razy pomogę Realowi w podobny sposób - powiedział Ramos po pierwszej wygranej w fazie grupowej LM.

Real Madryt chce przedłużyć kontrakt ze swoim piłkarzem aż do 2024 roku

W zespole Królewskich Ramos gra już 16. sezon. Z klubem zdobył w sumie aż 22 trofea, w tym m.in. Ligę Mistrzów (cztery razy), mistrzostwo Hiszpanii (pięć razy) czy Klubowe Mistrzostwa Świata (cztery razy). W Realu wystąpił w 659 meczach i zdobył aż 100 bramek. Te jubileuszową we wtorkowym wygranym 3:2 spotkaniu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Dodatkowo Hiszpan osiągał sukcesy z reprezentacją Hiszpanii, której również jest kapitanem. Dotychczas obrońca dwukrotnie wznosił puchar Mistrzostw Europy (2008, 2012) oraz raz puchar Mistrzostw Świata w 2010 roku. W narodowych barwach rozegrał 175 meczów, w których zdobył 23 gole.