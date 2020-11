Nie żyje najstarszy aktywny polski piłkarz. "Nie wierzyłem, że ma tyle lat"

Kacysz grał w piłkę przez ponad 70 lat. Najwyżej w karierze zagrał w III lidze z Orłem Piaski Wielkie. W Gromie pojawił się na początku XXI wieku i zajmował się obiektem - był jego gospodarzem. Gdy obserwował treningi często, pytał się jednak zawodników, czy nie może się do nich przyłączyć. I jak mówił dla Interii kapitan Gromu, Marcin Kocepta, w pewnym momencie został zawodnikiem krakowskiego klubu.

Nie żyje Ryszard Kacysz. Uważano go za najstarszego piłkarza w Polsce

Wołano na niego "Rico", pomimo różnicy wieku dla zawodników jak pisze portal sport.lovekrakow.pl, był kolegą - po meczach jadł z nimi kiełbaski, pił piwo i żartował.

- Gdy zobaczyłem, jaką sprawnością, a przede wszystkim młodzieńczym entuzjazmem imponował na boisku, gdy grał z nami na Garbarni lub w lidze oldbojów, nie wierzyłem, że ma już 80 lat na karku. Uwierzyłem dopiero po meczu, gdy pokazał mi swój dowód. W takim wieku stał na bramce i rzucał się po nogi szarżującym napastnikom, którzy byli od niego nieraz ponad 60 lat młodsi - wspominał działacz Garbarni, Tadeusz Zapiór cytowany przez sport.lovekrakow.pl.

W C klasie grał do "80". Później przeniósł się do oldbojów

Z Gromem w klasie C Kacysz grał do 80. roku życia. Od tego momentu nie dopuszczono go do rozgrywek ze względu na brak karty zdrowia. Ale nie skończył z piłką i występował w oldbojach Victorii Kobierzyn.

Uważano go za najstarszego zawodnika w Polsce, a być może także jednego z najstarszych na świecie. Kacysz zmarł we wtorek, w wieku 84 lat. Jego pogrzeb odbędzie się o godzinie 14:00 w piątek, 13 listopada we Wróblowicach.