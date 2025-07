Tak Nina Patalon nazwała to, co zrobiły Polki w meczu z Niemkami

Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy w historii zagrała na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone w pierwszym meczu przegrały 0:2 z faworytkami do medalu, ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy - Niemkami. "Polki zaczęly obiecująco, w niektórych momentach imponowały spokojem, organizacją gry i pomysłem na swoje akcje. W kilku sytuacjach wyszedł jednak brak turniejowego doświadczenia, które mają Niemki. Gigantki europejskiej piłki, wielokrotne mistrzynie Europy, pokonały Biało-Czerwone 2:0 w pierwszym meczu fazy grupowej kobiecego Euro 2025. Ale polskie piłkarki mają pełne prawo być zadowolone ze swojej postawy" - pisał Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu.

Nina Patalon: Będziemy chcieli być bardziej skuteczni

Po meczu głos zabrała Nina Patalon, trenerka reprezentacji Polski. Była ona w miarę zadowolona z gry swoich podopiecznych.

- Wynik nie jest satysfakcjonujący, ale jestem dumna z zespołu, bo potrafiliśmy zrealizować swój plan na mecz, stworzyć sytuacje. Było dużo pozytywów, ale zabrakło nam skuteczności. Była dyscyplina przez cały mecz, poświęcenie, determinacja i szybka adaptacja do tego co się działo na boisku. Wynik nie cieszy, ale jeśli chodzi o dyscyplinę, to jak zespół się wspierał przez całe 90 minut, zasługuje na to, by być w pewien sposób zadowolona - powiedziała Patolon dla TVP Sport.

- Jaką lekcję dostał polski zespół w spotkaniu z Niemkami? - spytała dziennikarka.

- Na gorąco trudno od razu wskazać najważniejsze czynniki. Jeśli chodzi o grę, to na pewno dominacja Niemek była duża. Ważna jest skuteczność i wielu obszarach będziemy chcieli być bardziej skuteczni, zwłaszcza w polu karnym naszym i rywalek - dodała Patalon.

W następnym meczu Biało-Czerwone zmierzą się ze Szwecją. Czy zdobędą pierwszego gola w historii na mistrzostwach Europy?

- Chciałabym, by zespół cały czas kontynuował proces, by zawsze dziewczyny były dobrze przygotowane, zdyscyplinowane, szukały pozytywów. Jak będziemy z meczu na mecz przekładać te rzeczy, to będę spokojna o kolejne spotkania. Każdy kolejny mecz to wspaniałe doświadczenie. Ten zespół jest bardzo młody i te mecze nam dużo dadzą - przyznała trenerka reprezentacji Polski.

Polki po tej porażce po pierwszej kolejce są na ostatnim miejscu w grupie.

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek 8 lipca o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

