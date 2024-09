Jens Lehmann zatrzymany przez policję na gorącym uczynku. "To szaleństwo"

Jens Lehmann jeszcze w czasach, gdy grał w piłkę nożną, znany był z wybuchowego charakteru. To nie zmieniło się, gdy zakończył karierę. Trzy lata temu były bramkarz rasistowsko obraził innego byłego piłkarza Dennisa Aogo czy nawet zaatakował sąsiada piłą łańcuchową.

Jens Lehmann znów zszokował. "To szaleństwo"

Jens Lehmann znany jest obecnie również z dosadnych, często kontrowersyjnych wypowiedzi. Podczas tegorocznego Euro obraził reprezentację Hiszpanii przed jej meczem ćwierćfinałowym z Niemcami. - Hiszpania to mały i niedoświadczony zespół, są w zasadzie jak drużyna młodzieżowa. Mają niewielkie doświadczenie międzynarodowe, począwszy od bramkarza, poprzez środkowego obrońcę, zawodników ofensywnych, aż po Alvaro Moratę. Zespoły, które są zbyt niskie pod względem wzrostu, zazwyczaj są karane - mówił Lehmann.

Po meczu Lehmann skrytykował Roberta Andricha, który przefarbował włosy na kolor różowy. - Czy Robert ma jakieś problemy z osobowością, że musi się tak wyróżniać? Mam nadzieję, że UEFA zakaże takich kolorów włosów, jak ten Andricha, bo powodują one zamieszanie i może to prowadzić do dezorientacji wśród przeciwników. W dzisiejszych czasach trzeba zachować ostrożność i trzeba być tolerancyjnym. Może Andrich czuje się kobietą - tłumaczył Lehmann.

Były reprezentant Niemiec miał również problemy na drodze. W marcu ubiegłego roku przekroczył dozwoloną prędkość i rozbił swoje luksusowe porsche na ulicach Monachium. Lehmann w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h jechał podobno z prędkością 110 km/h!

Teraz Lehmann znów ma problemy z prawem. "Gwiazdor piłki nożnej Jens Lehmann zatrzymany przez policję po Oktoberfest. Był jednym z naszych najlepszych piłkarzy. Ale teraz legenda znów ma problemy z policją i prokuratorem! Policyjny patrol zatrzymał go w nocy w Monachium - był dość pijany" - pisze niemiecki dziennik "Bild".

Dziennikarze dodają, że Lehmann został zatrzymany po godz. 1 w nocy z niedzieli 22 na poniedziałek 23 września w momencie gdy wyszedł ze swojego auta, a policjanci zauważyli jego chwiejny chód i wyczuli alkohol. Po zatrzymaniu były reprezentant Niemiec nie potrafił dmuchnąć w alkomat. Po trzech nieudanych próbach funkcjonariusze podjęli decyzję, że Lehmannowi pobrana będzie krew. Na razie były bramkarz stracił prawo jazdy i będzie miał sprawę w sądzie.

"To szaleństwo, że po imprezie postanowił siąść za kierownicą" - powiedział jeden z policjantów w komentarzu dla "Bilda".

Jens Lehmann w swojej karierze grał w takich klubach jak: Schalke 04 Gelsenkirchen, AC Milan, Borussia Dortmund czy Arsenal. Z tym ostatnim zespołem w sezonie 2003/2004 dokonał rzeczy niezwykłej. Arsenal w Premier League przez cały sezon nie doznał porażki!

Lehmann w 2006 roku wygrał rywalizację z Oliverem Khanem o miejsce między słupkami reprezentacji Niemiec podczas mundialu, którego nasi zachodni sąsiedzi byli gospodarzami. Podczas turnieju spisywał się bardzo dobrze, a drużyna prowadzona wtedy przez Juergena Klinsmanna zdobyła brązowy medal. Karierę skończył w 2012 roku.