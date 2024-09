Media: Szczęsny stawia tylko jeden warunek Barcelonie!

Coraz więcej hiszpańskich dziennikarzy przekonuje, że FC Barcelona faktycznie może sprowadzić do siebie Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz miałby wrócić z piłkarskiej emerytury i podpisać umowę z Katalończykami. Rzekomo postawił jednak jeden warunek, który Barcelona musi spełnić, by go ściągnąć.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl