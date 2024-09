Majstersztyk klubu Ekstraklasy. Dawno go oddali, a zarobią fortunę!

Choć z transferami Radomiaka bywa różnie, jeśli chodzi o skuteczność, to akurat nosa do napastników mają jak mało kto w Polsce. Karol Angielski (za 650 tysięcy euro do Sivassporu w 2022), Maurides (za 500 tys. euro do FC St. Pauli w 2023 roku), Pedro Henrique (za 900 tysięcy euro do WH Three Towns w 2024 roku). Wszyscy ci snajperzy przychodzili do Radomia za darmo, a potem dawali klubowi solidny zastrzyk gotówki i sporo bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek o superpucharze Polski: Jastrzębie wie, jak grać takie mecze. Dla nas to będzie pierwszy raz

Radomiak ze złotą ręką do napastników. Henrique najlepszym przykładem

Imponował szczególnie Pedro Henrique. Brazylijczykowi wystarczyło pół sezonu 2023/24, by strzelić osiem goli i dołożyć cztery asysty i stać się wyróżniającą postacią całej Ekstraklasy. Posadził nawet na ławce Leonardo Rochę, który z kolei dziś ma dziewięć goli w ośmiu meczach bieżącego sezonu naszej ligi. "Zasłynął" też trzykrotnym obiciem poprzeczki w 45 minut w starciu z Cracovią, niemniej ogólnie dał się zapamiętać jako świetny snajper.

To zaowocowało szybkim odejściem z Radomiaka. Już zimą 2024 roku chiński Wuhan Three Towers wyłożył za niego prawie milion euro. Klub z Państwa Środka z pewnością nie pożałował, bo Henrique strzelił tam 14 goli w 22 meczach. Brazylijczyk jednak najwyraźniej i tam postanowił długo nie siedzieć, bo właśnie ogłoszono kolejny transfer z jego udziałem, tym razem do Khor Fakkan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zagra tam m.in. z Jonathanem Vierą, którego mogą kojarzyć fani ligi hiszpańskiej (ponad 150 meczów w La Liga dla Las Palmas czy Valencii).

Radomiak celebruje transfer byłego gracza. Naprawdę spory procent

Transfer ten ucieszył z pewnością również Radomiaka. "Pod Gołębnikiem", czyli kibicowsko-dziennikarskie konto działające na Youtube, portalu X, czy Facebooku w pełni poświęcone klubowi z Radomia poinformowało, że przy sprzedaży Brazylijczyka do Chin, klub zapewnił sobie aż 20 proc. od następnego transferu. Oznacza to, iż jeśli podawana w mediach kwota (1,4 mln euro) jest prawdziwa, konto Radomiaka zasili 280 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 1,91 mln złotych.