Stało się! Dawid Kownacki zmienił klub. "Jestem szczęśliwy"

Nie tak miała wyglądać przygoda Dawida Kownackiego w Bundeslidze. 27-latek, który latem zeszłego roku przeszedł z Fortuny Duesseldorf do Werderu Brema, nie wywalczył sobie miejsca w nowym klubie. W poprzednim sezonie Kownacki rozegrał 22 mecze, w których nie strzelił gola i nie miał asysty.

Co gorsza, napastnik spędzał na boisku średnio niespełna 17 minut. Wiadomo było, że latem Kownacki będzie musiał poszukać sobie nowego klubu. W ostatnim czasie niemieckie media informowały, że reprezentant Polski wróci do Fortuny, gdzie miał najlepszy okres za granicą.

We wtorek przed południem plotki stały się faktem. Fortuna Duesseldorf poinformowała o wypożyczeniu Kownackiego na kolejny sezon. Klub z 2. Bundesligi zapewnił sobie w umowie opcję wykupu napastnika.

Kownacki wrócił do Fortuny

- Jestem szczęśliwy, że tu wróciłem. Szczególnie dobrze wspominam swój ostatni sezon w Fortunie i teraz chcę pomóc osiągnąć klubowi jego cele. Już nie mogę się doczekać, kiedy zagram przed publicznością, która tak bardzo mnie wspierała - powiedział Kownacki, cytowany przez oficjalną stronę internetową Fortuny.

- Znamy możliwości Dawida i jesteśmy przekonani, że szybko odnajdzie swoją prawdziwą siłę. On zna to otoczenie i będzie potrzebował tylko chwili, by wpasować się do taktyki drużyny - stwierdził dyrektor sportowy klubu, Christian Weber.

To kolejna przygoda Kownackiego w Fortunie. 27-latek pierwszy raz trafił do klubu w styczniu 2019 r., kiedy Niemcy wypożyczyli go z Sampdorii. Kownacki pokazał się na tyle dobrze, że Fortuna wykupiła go z włoskiego klubu.

Do tej pory Kownacki rozegrał w Fortunie 102 mecze, w których strzelił 28 goli i miał 17 asyst. Szczególnie udany był dla niego sezon 2022/23, w którym rozegrał 35 spotkań, zdobył 16 goli i miał 10 asyst. Kownacki to siedmiokrotny reprezentant Polski i uczestnik MŚ w 2018 r.

Kownacki może zadebiutować już w niedzielę, kiedy Fortuna zagra na wyjeździe z SSV Ulm 1846. Początek spotkania o 13:30.