Złe wieści dla Jakuba Modera. To już oficjalne

Jakub Moder nadal nie może być pewny o swoją przyszłość. W poprzednim sezonie reprezentant Polski wrócił do gry po koszmarnej kontuzji, a mimo to w ekipie Brighton dostawał szanse od trenera Roberto De Zerbiego. Włoch odszedł jednak do Olympique'u Marsylia, a jego miejsce zajął Fabian Huerzeler. Wydaje się, że Niemiec nie widzi Polaka w swojej drużynie. W pierwszej kolejce Premier League z Evertonem zabrakło go nawet na ławce rezerwowych, choć mogła mieć na to wpływ drobna kontuzja. Rozwiązaniem problemu miał być transfer, ale co rusz coś staje na jego drodze.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Moder został na lodzie. Wymiany nie było, a Brighton znalazło następców

Jak informował Fabrizio Romano, Moder miał być częścią hitowej wymiany pomiędzy Brighton a Leicester City. 25-latek trafiłby do ekipy beniaminka Premier League, a jego miejsce zająłby Kieran Dewsbury-Hall. Operacja nie doszła do skutku, bo w ostatniej chwili Anglika wykupiła Chelsea za 35,4 mln euro.

Brighton nie zrezygnowało jednak z planów zastąpienia Modera i do klubu dołączyli młodzi zdolni Mats Wieffer z Feyenoordu za 30 mln i Malick Junior Yalcouye z IFK Goeteborg za 7 mln. W tej sytuacji pojawiła się możliwość, że Leicester wykupi Polaka dzięki pieniądzom zyskanym na sprzedaży Dewsbury'ego-Halla. Klub wybrał jednak innego pomocnika.

Leicester jednak nie chce Modera? Wybrali 23-latka z Tottenhamu

W poniedziałek zespół poinformował, że zakontraktował Olivera Skippa. 23-latek odszedł z Tottenhamu za 23,5 mln euro i podpisał kontrakt do 2029 r. - Jestem naprawdę podekscytowany podpisem. Mam wrażenie, że to dobra grupa ludzi i dobra grupa graczy. Jestem pewien, że mamy drużynę zdolną do wyzwań w każdym meczu - mówił po dołączeniu do Leicester.

Skipp podobnie jak Moder występuje na co dzień na pozycji środkowego pomocnika. Na poziomie Premier League rozegrał już 77 meczów - wszystkie w barwach Tottenhamu - i strzelił jednego gola. Zanotował też 24 występy w reprezentacji Anglii do lat 21.