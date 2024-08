Transferowy guru ogłasza: 11 milionów euro za piłkarza Rakowa! Ostatnia prosta

Ante Crnac latem ubiegłego roku trafił do Rakowa Częstochowa za 1,3 mln euro ze Slavena Belupo. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był udany. Łącznie - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - w 35 meczach zdobył osiem goli i zanotował pięć asyst. Musiał rywalizować o skład z Łukaszem Zwolińskim, a w rozpoczętych niedawno rozgrywkach jest już pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna.

Rekord ekstraklasy. Znany dziennikarz informuje o bombie transferowej

Nic dziwnego, że Chorwat - młodzieżowy reprezentant kraju - wzbudza także zainteresowanie zagranicznych klubów. Według doniesień jednym z klubów, który miał chrapkę na Crnaca, był niedawno Werder Brema. W przestrzeni medialnej pojawiała się kwota siedmiu milionów euro, ale ostatecznie wydaje się, że to nie Niemcy będą nowym pracodawcą napastnika.

- Norwich City zamierza podpisać kontrakt z urodzonym w 2003 roku napastnikiem Ante Crnacem z Rakowa Częstochowa na kwotę 11 milionów euro - napisał na portalu X dobrze poinformowany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Norwich to klub występujący obecnie w Championship. O tym, że ruch został już uzgodniony poinformował także inny znany dziennikarz zajmujący się transferami - Fabrizio Romano.

Jeśli te doniesienia znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to dojdzie do wyrównania rekordu transferowego ekstraklasy. Do tej pory najdrożej sprzedanymi piłkarzami są Jakub Moder i Kacper Kozłowski, za których Brighton&Hove Albion płaciło odpowiednio Lechowi Poznań i Pogoni Szczecin właśnie 11 milionów euro.

Raków do tej pory najwięcej zarobił na Kamilu Piątkowskim, którego sprzedał za pięć milionów euro do Red Bulla Salzburg.

Po pięciu kolejkach tego sezonu Ekstraklasy Raków zajmuje szóste miejsce w tabeli. Zgromadził osiem punktów - to o dwa mniej niż będące na pierwszych czterech miejscach: Legia, Pogoń, Lech i Cracovia.