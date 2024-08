Howard Webb przyjeżdża do Polski. Oto powód

W 2008 roku Howard Webb znalazł się na ustach całej piłkarskiej Polski. Wszystko przez to, że podczas Euro w Austrii podyktował rzut karny dla gospodarzy w meczu z Biało-Czerwonymi. Choć okazało się, że błędu nie popełnił, a wcześniej niesłusznie uznał gola Polaków, to w naszym kraju zyskał status wroga publicznego. 16 lat po tych wydarzeniach słynny arbiter zawita do Polski.

3 Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl