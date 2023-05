Bramkarz nie chce grać w Bayernie. Ma poważne obawy. Woli odejść

Po kompromitującym występie reprezentacji Niemiec na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Katarze Manuel Neuer postanowił udać się na wakacje. Podczas jazdy na nartach bramkarz Bayernu niefortunnie złamał nogę, co wykluczyło go z gry na kilka miesięcy. W jego miejsce sprowadzono awaryjnie do zespołu Yanna Sommera. Okazuje się, że po zaledwie jednej rundzie 34-latek może opuścić Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Sommer obawia się o miejsce w bramce po powrocie Neuera. Chce odejść. Duże zainteresowanie bramkarzem

Nie tak dawno poinformowaliśmy o tym, że Neuer wrócił już do treningów z drużyną. Pomimo tego, że publicznie został skrytykowany przez wielu byłych zawodników Bayernu, zamierza wypełnić wygasający z końcem czerwca przyszłego roku kontrakt. Nie są to dobre informacje dla Sommera, który pierwotnie zapowiadał dużą rywalizację w walce o podstawowy skład monachijskiego klubu.

Jak podaje dziennik "Bild", szwajcarski bramkarz całkowicie zmienił narrację. Jego dotychczasowe występy w koszulce Bayernu nie należą do najlepszych, dlatego Szwajcar obawia się o pozycję, kiedy na dobre do gry wróci reprezentant Niemiec. Sommer chce regularnie występować w klubie, aby wystąpić na przyszłorocznych mistrzostwach Europy i rzekomo zdecydował już, że opuści stolicę Bawarii w letnim okienku transferowym.

Pazdan kuszony wizją gry w dobrze mu znanym klubie. Oferta leży na stole

Były zawodnik Borussii Moenchengladbach nie będzie narzekał na brak zainteresowania. "Kicker" przekazał, że jego usługami są zainteresowane władze Manchesteru United. Ponadto dziennikarz Georg Holzner poinformował o tym, że Sommer znalazł się na liście życzeń Villarrealu, Leicester, Valencii oraz AS Monaco, z którego lada dzień do Bayernu powróci wypożyczony Alexander Nuebel.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Takiej kolejki ekstraklasy jeszcze nie było. Wszystko już jasne

Sommer rozegrał w tym sezonie w barwach Bayernu 24 mecze, w których zachował osiem czystych kont. Do końca rozgrywek Bundesligi pozostała jedna kolejka. Bayern Monachium zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 68 punktów. Ma dwa punkty straty do Borussii Dortmund. Wszystkie spotkania 34. kolejki odbędą się w sobotę 27 maja o godzinie 15:30.