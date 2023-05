Polak pożądany przez klub Bundesligi. Chcą go bez względu na wszystko

Marcin Kamiński nie będzie mógł zaliczyć tego sezonu do udanych. Od września ubiegłego roku i praktycznie do kwietnia tego roku nie grał w powodów problemów zdrowotnych. Dopiero od ponad miesiąca 31-letni środkowy obrońca wywalczył miejsce w podstawowym składzie FC Schalke O4. Zagrał w pięciu z ostatnich sześciu spotkań (od pierwszej do ostatniej minuty) i zdobył gola.

FC Schalke 04 chce na dłużej Marcina Kamińskiego

Marcin Kamiński ma ważną umowę z FC Schalke 04 do końca czerwca tego roku. Według informacji niemieckiego dziennika "Bild" niemal przesądzone jest, że zawodnik zostanie w klubie. Prezesi FC Schalke 04 wiążą z Polakiem przyszłość. Poinformowali już nawet Kamińskiego, że chcą mu zaproponować nowy, dwuletni kontrakt i to bez względu na to, czy FC Schalke 04 utrzyma się w Bundeslidze czy nie. Sam piłkarz też chce zostać w Niemczech, bo zamierza dalej mieszkać w Duesseldorfie.

FC Schalke 04 wciąż ma szansę na utrzymanie w Bundeslidze. Kolejkę przed zakończeniem rozgrywek ma 31 punktów i jest na przedostatniej pozycji. Do zajmującego 16. miejsce (baraże o utrzymanie) - VFL Bochum i 15. w tabeli (bezpieczne miejsce) - VFB Stuttgart traci jednak zaledwie punkt.

FC Schalke 04 w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z RB Lipsk, VFL Bochum zmierzy się przed własną publicznością z Bayerem Leverkusem, a VFB Stuttgart podejmie TSG Hoffenheim.

Marcin Kamiński w FC Schalke 04 od lipca 2021 roku rozegrał 41 spotkań. Zdobył cztery bramki i miał trzy asysty. Wcześniej grał w VFB Stuttgart i Fortunie Düsseldorf. Do Niemiec trafił w 2016 roku z Lecha Poznań.