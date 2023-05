Pazdan kuszony wizją gry w dobrze mu znanym klubie. Oferta leży na stole

Do końca obecnego sezonu ekstraklasy pozostała już tylko jedna kolejka. Jagiellonia Białystok zapewniła sobie utrzymanie, dlatego w ostatnim spotkaniu może jedynie napsuć krwi Lechowi Poznań, który wciąż walczy o brązowy medal mistrzostw Polski. Okazuje się, że starcie z "Kolejorzem" może być również ostatnią okazją dla Michała Pazdana, aby pokazać się w barwach białostockiego klubu.

Pazdan żegna się z Jagiellonią Białystok. Ponownie otrzymał ofertę od Legii

35-letni obrońca najlepszy okres w karierze przeżywał bezwzględnie w latach 2014-2018. Nie dość, że był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w ekstraklasie, kiedy za 700 tys. euro przenosił się z Jagiellonii do Legii Warszawa, to stanowił o sile reprezentacji Polski, z którą doszedł do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji. Aktualnie jest już jednak bliżej zakończenia kariery, niż gry na poziomie zbliżonym do tego, kiedy był kluczowym graczem kadry narodowej.

Jak poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Pazdan po sezonie pożegna się z Jagiellonią Białystok. Klub nie przedłuży z nim wygasającego z końcem czerwca kontraktu i zostanie on wolnym zawodnikiem. Dodał również, że piłkarz ma propozycję powrotu do Legii Warszawa, w której mógłby występować w drużynie rezerw oraz podjąć pracę w klubowej akademii. Nie jest jednak wykluczone, że będzie chciał kontynuować karierę na wyższym poziomie rozgrywkowym.

Już kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że Pazdan otrzymał ofertę od Legii, wedle której miałby grać w zespole rezerw oraz łączyć to z pracą w akademii. Były reprezentant Polski nie zdecydował się jednak na powrót do stolicy. - Jest propozycja, ale biorę ją pod uwagę w kontekście przyszłości. Na razie jeszcze o tym nie myślę. Chciałbym dalej pograć w piłkę, przynajmniej jeszcze w przyszłym sezonie - zakomunikował w lutym.

Pazdan rozegrał w tym sezonie łącznie 15 meczów, w których strzelił jednego gola. Jagiellonia zajmuje aktualnie 12. miejsce z dorobkiem 41 punktów. Wszystkie spotkania 34. kolejki ekstraklasy odbędą się w sobotę 27 maja o godzinie 17:30.