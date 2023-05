Rewolucja w Cracovii. Odchodzą kluczowe nazwiska. Przyszłość innych niepewna

Do końca obecnego sezonu ekstraklasy pozostała już tylko jedna kolejka. Pomimo tego, że Cracovia bardzo słabo radzi sobie w ostatnich tygodniach, już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W klubie nie dzieje się jednak zbyt dobrze. Nie tak dawno poinformowaliśmy, że władze krakowskiego podmiotu w celu szukania funduszy podjęły decyzję o niezgłaszaniu drużyny rezerw do rozgrywek III ligi w przyszłym sezonie. To jednak nie wszystkie złe wieści dla kibiców klubu.

Trzech kluczowych piłkarzy odchodzi z Cracovii. Kontraktu nie przedłużył również Konoplyanka

W najbliższą sobotę Cracovia rozegra ostatnie spotkanie w tym sezonie, w którym zmierzy się z walczącą o pozostanie w ekstraklasie Wisłą Płock. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec krakowskiego klubu Jacek Zieliński został zapytany o to, czy kibice będą mogli zobaczyć w tym ostatnim meczu żegnającego się z klubem Michala Siplaka. Odpowiedział, zdradzając również nazwiska dwóch innych piłkarzy, którzy nie przedłużyli kontraktu z Cracovią i nie pojawią się na boisku w starciu z Wisłą.

- Ten ostatni mecz to nie jest piknik i my sobie zdajemy z tego sprawę, że nie możemy tutaj robić jakiejś zabawy, kiedy gramy poważne spotkanie. Michala Siplaka, Karola Niemczyckiego i Kamila Pestkę (...) chcemy po prostu pożegnać w przerwie meczu - zakomunikował.

Ponadto z końcem czerwca umowa wygasa również Jewhenowi Konoplyance. Jego trener zamierza jednak włączyć do kadry meczowej. - Nie chcemy robić bałaganu i nie wiadomo czego. On ma być gotowy do gry w sobotę, natomiast później będziemy się zastanawiać, co dalej - przekazał Zieliński.

Niepewna przyszłość Jacka Zielińskiego. Nie ma decyzji w sprawie jego przyszłości

Szkoleniowiec Cracovii również jest niepewny swojej przyszłości, ponieważ do tej pory nie podpisał nowego kontraktu. - Ja tych wątpliwości nie rozwieję, bo może to zrobić tylko pan profesor Janusz Filipiak. Rozmawiałem z nim, ale decyzji nadal nie ma. Nie zaprząta mi to jednak głowy przed meczem, bo ja potrafię pewne rzeczy oddzielić. Gramy bardzo ważne spotkanie u siebie, które stało się meczem życia dla Wisły Płock. Ale my też chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, zakończyć ten sezon w dobrym stylu i to jest dla mnie najważniejsze - podsumował.

Cracovia zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Wisła Płock z 37 punktami na koncie znajduje się obecnie w strefie spadkowej. Wszystkie spotkania 34. kolejki ekstraklasy odbędą się w sobotę 27 maja o godzinie 17:30.