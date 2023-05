Władze Bayernu się nie patyczkują. Gwiazda postawiona do pionu. "Wybij to sobie z głowy"

Thomas Mueller jest wychowankiem i żywą legendą Bayernu Monachium. Do tej pory rozegrał w barwach tego klubu 663 mecze, w których strzelił 234 gole i zanotował 255 asyst. Sięgnął z nim między innymi dwukrotnie po Ligę Mistrzów. Niedawno "SportBild" poinformował, że jego przygoda z niemieckim zespołem może dobiec do końca.

Oliver Kahn reaguje na doniesienia dziennikarzy

Powodem takiej decyzji Muellera ma być brak regularnej gry w pierwszym składzie. W bieżącym sezonie rozegrał 24 mecze, ale często wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Zdaniem dziennikarzy Niemiec jest niezadowolony ze swojej roli i nie zamierza być jedynie rezerwowym. "SportBild" dodał, że ściągnięciem napastnika interesują się kluby z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Doniesienia mediów wywołały spore poruszenie, ale szybko zdementował je prezes Bayernu Oliver Kahn.

- Tak się nie stanie. Thomas jest sprawny, nigdy nie jest kontuzjowany i ma niesamowicie silny charakter. Jest niezwykle ważny dla całego zespołu. Jestem pewien, że rozegra dla nas jeszcze wiele meczów - powiedział w rozmowie ze "SportBild". I dodał, że jeśli Mueller zwróciłby się do niego z prośbą o odejście, to "wybiłby mu to z głowy bez żadnych wątpliwości".

Bayern znalazł już potencjalnego następcę Muellera

Wydaje się zatem, że Mueller nigdzie nie odejdzie. Jeśli jednak do tego dojdzie, Bayern znalazł już jego następcę. Zdaniem portalu 90min.com. w przypadku rozstania z Niemcem działacze sięgną po Kaia Havertza. Napastnik był blisko przenosin do Monachium już w 2020 roku, ale ostatecznie wylądował w Chelsea.

Bayern nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie i z tego powodu z pracą pożegnał się Julian Nagelsmann. Jego miejsce zajął Thomas Tuchel. Mimo kiepskich wyników ekipa z Monachium nadal ma spore szanse na sięgnięcie po tytuł mistrzowski. Po 31 kolejkach jest liderem tabeli, a nad drugą Borussią Dortmund ma jeden punkt przewagi.