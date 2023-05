Jan Bednarek na liście wstydu. Cios od Anglików, ale nie żałuje

Jan Bednarek spędził ten sezon w dwóch klubach - Aston Villi i Southampton. Jego przygoda z ekipą Birmingham okazała się rozczarowująca. W tym czasie zagrał zaledwie kilka spotkań i przez brak rytmu meczowego nie był podstawowym obrońcą reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Jego pobyt na Villa Park Anglicy uznali za jeden z najgorszych transferów tego sezonu.

Transfer Bednarka wśród najgorszych

Jan Bednarek trafił z Southampton do Aston Villi 1 września na zasadzie wypożyczenia. O transfer Polaka mocno zabiegał Steven Gerrard, ówczesny trener "The Villains". "Środkowy obrońca miał wnieść doświadczenie, energię, agresję i zdolności defensywne" - oceniono na portalu football365.com, który stworzył to zestawienie. Nieudany transfer Bednarka umieścili na szóstym miejscu.

W barwach Aston Villi Polak zagrał tylko cztery spotkania, przeważnie nie podnosił się z ławki rezerwowych lub w ogóle nie pojawiał się w składzie meczowym. W styczniu wrócił do Southampton.

"Southampton przypomniał sobie o środkowym obrońcy w styczniu, ale Villa praktycznie nie walczyła o jego zatrzymanie. Być może biedny Bednarek był po prostu zdezorientowany przez cały sezon, pracując z ośmioma różnymi menedżerami w tych dwóch klubach oraz w reprezentacji Polski" - stwierdzono.

Od czasu powrotu do Southampton Bednarek gra w prawie każdym spotkaniu po 90 minut. Ale nie uchroni "Świętych" przed nieuniknionym spadkiem z Premier League. Na trzy mecze przed końcem ekipa z południa Anglii zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą ośmiu punktów do będącego na bezpiecznej, 17. pozycji Evertonu.

Jako najgorszy transfer wskazano przejście Mislava Orsicia z Dinama Zagrzeb do Southampton. Chorwat pokazał się z dobrej strony na mistrzostwach świata, więc były wobec niego duże oczekiwania. W Premier League zagrał zaledwie sześć minut, zanotował trzy występy w krajowych pucharach, ale najczęściej nie ma go w kadrze meczowej.

Bednarek nie żałuje wypożyczenia

Choć pod względem piłkarskim wypożyczenie do Aston Villi okazało się zmarnowanym czasem, to Bednarek nie ma zamiaru niczego żałować. Uważa, że dużo nauczył się w Birmingham. Poza tym sam potrzebował transferu. Chce w z tego okresu wyciągnąć odpowiednie wnioski.

- Potrzebowałem zmiany, to był słuszny ruch w tamtym momencie. Nauczyłem się dużo przez ten krótki okres pracy z Unaiem Emerym. Były różne okoliczności... Wszystko co miało pójść po mojej myśli, nie poszło. Takie jest życie, to była lekcja, nowe doświadczenie - mówił w rozmowie z Viaplay.

Polski obrońca nie zaistniał w Aston Villi ani za kadencji Stevena Gerrarda, ani Unaia Emery'ego. Gdy wracał do Southampton, drużyna była pogrążona w kryzysie, z którego do dziś trudno jej wyjść.

- Sytuacja się zmieniła względem tego, co było, gdy przychodziłem. Trzeba było schować swoją dumę do kieszeni, wrócić i udowodnić przydatność w Southampton. Wiedziałem, co tam się dzieje, gdy wracałem, ale staram się nie skupiać nad tym, czego nie mogę kontrolować - dodał.

W tym sezonie Bednarek zagrał w 19 meczach Premier League oraz w czterech w krajowych pucharach. Jego kontrakt z Southampton obowiązuje jeszcze przez dwa lata.