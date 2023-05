Bayern wskazał następcę Thomasa Muellera. Chciał go już w 2020 roku

Bayern Monachium czeka pracowite letnie okno transferowe. Coraz więcej wskazuje na to, że zaledwie po roku odejdzie Sadio Mane, który cieszy się zainteresowaniem ze strony Chelsea czy Napoli. Pewne jest, że klub nie przedłuży wygasającego kontraktu z Daleyem Blindem. Na razie jedynym, niemal potwierdzonym, transferem do klubu jest Konrad Laimer z RB Lipsk. Bayern Monachium musi też powoli rozejrzeć się za potencjalnym następcą Thomasa Muellera, który ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku.

Media: Havertz może zostać następcą Muellera w Bayernie Monachium

Portal 90min.com informuje, że możliwym długoterminowym następcą Thomasa Muellera w Bayernie Monachium może być Kai Havertz z Chelsea. Mistrzowie Niemiec obserwują go już od wielu miesięcy, a w 2020 roku do pewnego momentu byli jednym z głównych faworytów do sprowadzenia piłkarza Bayeru Leverkusen. Ostatecznie Kai Havertz został sprzedany do Chelsea we wrześniu 2020 roku za 80 mln euro i gra tam na pozycji środkowego napastnika, gdzie w 134 meczach strzelił 32 gole i zanotował 15 asyst.

Niemieckie media podawały w ostatnich miesiącach, że zwolennikami transferu Kaia Havertza do Bayernu Monachium są m.in. Hasan Salihamidzić czy Uli Hoeness. Z kolei Christian Falk podawał w kwietniu tego roku w podcaście "Bayern-Insider", że Havertz nie jest obecnie tematem w stolicy Bawarii. Na jaką kwotę mogłaby liczyć Chelsea przy sprzedaży Kaia Havertza? Florian Plettenberg ze Sky Sport informował w styczniu, że Anglików mogłaby zadowolić oferta w wysokości 60 mln euro z ewentualnymi bonusami. Kontrakt Havertza z Chelsea wygasa w czerwcu 2025 roku.

Kai Havertz zagrał w 42 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował jedną asystę. Taki wynik Niemca wystarcza do tego, żeby być najlepszym strzelcem w Chelsea. Dużo gorzej wygląda wynik zespołu w lidze angielskiej, który zajmuje 12. miejsce z 39 punktami i ma dziewięć więcej od Nottingham Forest, znajdującego się w strefie spadkowej.

Bayern Monachium jest na dobrej drodze, by zdobyć kolejne mistrzostwo Niemiec. Obecnie zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela jest liderem z 62 punktami po 30 meczach i ma jeden więcej od drugiej Borussii Dortmund.