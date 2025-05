Media: Szczęsny stawia warunek Barcelonie! "Prawdziwy bałagan"

Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że sytuacja jest jasna i Wojciech Szczęsny przedłuży z FC Barceloną umowę, która wygasa 30 czerwca. Według mediów polski bramkarz miał na stole ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata. Jednak ciągle do tego nie doszło i na dziś nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny czeka spokojnie na rozwiązanie tematu bramkarzy w FC Barcelonie

"Szczęsny czeka na rozwiązanie kwestii bramkarzy" - poinformował w czwartek kataloński "Sport". "Wzrost zainteresowania Joanem Garcią wpływa na przyszłość Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie" - dodano. Faktycznie jest temat sprowadzenia przez klub z Camp Nou piłkarza Espanyolu, ale ciągle nie wydarzyło się nic konkretnego.

"Sytuacja bramkarzy FC Barcelony przed sezonem 2025/2026 jest obecnie prawdziwym bałaganem. Klub jest zainteresowany Joanem Garcią, który był jednym z kluczy do utrzymania Espanyolu, Ter Stegen chce zachować rolę kapitana i ważnej części drużyny, a Wojciech Szczęsny z kolei w ciągu ostatniego miesiąca dostrzegł zmianę nastrojów" - czytamy w artykule.

W artykule zaznaczono, że Szczęsny jest całkowicie spokojny w obecnej sytuacji i chce poczekać na rozwiązanie sytuacji z bramkarzami. "Szczęsny jest spokojny, bo wie, że spełnił swój obowiązek i że to Barcelona zwróciła się do niego z prośbą o przedłużenie kontraktu. Wszystko to wydarzyło się jednak zanim pojawiła się opcja pozyskania Joana Garcii i oczywiste jest, że wszystko może się zmienić w zależności od tego, czy bramkarz Espanyolu ostatecznie do Barcelony dołączy" - podkreślono.

"W każdym razie 'Tek' rozważa pozostanie w Barcelonie, ale w roli, w której będzie mógł wnieść swój wkład w drużynę, albo ponowne zawiesi rękawice, ale tym razem na dobre" - podsumowano.

Wojciech Szczęsny dla FC Barcelony rozegrał 30 spotkań, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Tym samym przyczynił się do wygrania mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii w minionym sezonie.