Jóźwiak i Świderski w akcji. Gol marzenie i awans. Tylko spójrzcie [WIDEO]

Puchar US Open najwyraźniej służy Karolowi Świderskiemu i Kamilowi Jóźwiakowi. Reprezentanci Polski już w 1/32 przeciwko Tormencie FC zdobyli po bramce i znacznie przyczynili się do wygranej zespołu 4:1. Niestety wtedy Jóźwiak doznał kontuzji, przez którą pauzował w ostatnich spotkaniach ligowych. Z kolei Świderski rozegrał je po 90 minut, ale nie były to najlepsze występy. Odblokowanie przyszło w najlepszym momencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Karol Świderski - Kamil Jóźwiak show. Polacy znów błyszczeli w Charlotte FC

Polski duet rozpoczął mecz Charlotte FC - Orlando City na ławce rezerwowych, ale od pierwszej minuty grał obrońca Jan Sobociński. Kamil Jóźwiak wracał po urazie, a Karol Świderski po prostu odpoczywał po meczach w MLS. Drużyna nie radziła sobie jednak najlepiej i trener postanowił wpuścić obu graczy w 63. minucie meczu. Szybko, bo już siedem minut później przeprowadzili oni dwójkową akcję, która dała Charlotte wygraną w spotkaniu.

Krzysztof Piątek na liście 19-krotnego mistrza kraju. Wielki transfer?

Świderski przejął niedokładne podanie na połowie rywali i pomknął na bramkę. Minął jednego obrońcę i faulowany zdołał odegrać do Jóźwiaka. Skrzydłowy przyjął na 16. metrze od bramki z przeciwnikiem na plecach, drugiego kiwnął w imponujący sposób i stanął oko w oko z bramkarzem. Uciekającą mu piłkę podciął, a ta wpadła do bramki nad bezradnym golkiperem. Było 1:0 i taki wynik utrzymał się już do końca meczu.

Tym samym polski duet bohatersko zapewnił drużynie awans do 1/8 finału rozgrywek i wyrzucenie z gry zespołu, który bronił tytułu. W tym sezonie Świderski rozegrał łącznie 11 spotkań, zdobywając trzy bramki i zaliczając trzy asysty. Z kolei dla Jóźwiaka było to czwarte trafienie. W 10 meczach dołożył jeszcze dwie asysty. Dla Jana Sobocińskiego było to trzecie spotkanie w zespole seniorskim i warto pochwalić go za czyste konto drużyny.

120 goli w 27 meczach! Polski klub szaleje. Nikt nawet się nie zbliżył

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dobra forma dwóch zawodników oznacza, że mogą liczyć na powołanie na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski. 16 czerwca Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Niemcami, a cztery dni później ich rywalami w eliminacjach Euro 2024 będzie Mołdawia. Świderski w kadrze zagrał już 21 meczów, w których zdobył dziewięć goli. Z kolei Jóźwiak ma za sobą 22 występy z trzema trafieniami.