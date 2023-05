Media: Miarka się przebrała. Gwiazda Bayernu ma dość Tuchela. Chce odejść

Thomas Mueller w Bayernie spędził całą swoją zawodową karierę. Niemiec jest ikoną klubu z Monachium. Zagrał dla bawarskiej drużyny w 663 meczach, w których strzelił 234 gole i zanotował 255 asyst. Zdobył 11 mistrzostw i dwa puchary Ligi Mistrzów. Więcej występów w Bayernie od Muellera zaliczył tylko Sepp Maier, który wystąpił dla niemieckiej drużyny równe 700 razy. Według doniesień "SportBilda" Niemiec nie dogoni jednak legendarnego bramkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Mueller odejdzie z Bayernu? Powodem frustracja

Piłkarza ma irytować, że u Thomasa Tuchela stał się zawodnikiem drugiego wyboru. Czuje, że nie jest odpowiednio doceniany w klubie, w którym gra od tylu lat. Mueller ma być zmęczony ciągłym udowadnianiem kolejnym trenerom, że powinien być ich podstawowym wyborem. Piłkarz planuje przygotowania do odejścia po sezonie. Na razie nie spotkał się jeszcze z zarządzającymi niemieckim klubem.

Niedawno wygrał Ligę Europy, a teraz zostaje zwolniony. To już oficjalne

Na zainteresowanie nie może narzekać. Według "SportBilda" Niemca chcą dwa kluby z MLS oraz jeden z Arabii Saudyjskiej. On sam nie chce jednak iść w tym kierunku, bo wciąż chce walczyć o najważniejsze trofea. Najbardziej oczywiście w Bayernie, ale jeżeli Tuchel na niego nie postawi, to w innym klubie z Bundesligi lub Europy. Planem Niemca jest gra na najwyższym poziomie przynajmniej do 2024 roku.

Lewandowski może zostać kapitanem Barcelony. Hiszpanie już kreślą scenariusz

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Bayern zostanie mistrzem Niemiec? Wszystko na to wskazuje

Bayern Monachium notuje bardzo przeciętny sezon. Pod koniec marca po porażce z Bayerem Leverkusen został zwolniony Julian Nagelsmann. O tym, jak wysokie wymagania ma bawarski klub, świadczy, że była to dopiero trzecia przegrana Bayernu w tym sezonie. Choć szybko pojawiły się plotki, że przyczyny zwolnienia wcale nie były sportowe.

Teraz mistrzostwo Niemiec spróbuje zdobyć Thomas Tuchel. Na trzy kolejki przed końcem Bayern ma jeden punkt przewagi nad drugą Borussią Dortmund. Bawarczyków czekają starcia z walczącym o utrzymanie Schalke, trzecim RB Salzburg oraz jedenastym FC Koeln. Terminarz Borussii wydaje się mimo wszystko łatwiejszy. Nie grają wprawdzie z żadnym autsajderem, ale ich najtrudniejszym przeciwnikiem będzie ósme Mainz.