Niemcy chcą "młodego Lewandowskiego" prosto z Polski. 5 mln euro

Szymon Włodarczyk to najlepszy polski strzelec w ekstraklasie. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informował w programie "Okno Transferowe" na kanale Meczyki.pl, że cieszy się zainteresowaniem takich klubów jak Anderlecht, Celtic Glasgow oraz Freiburg. W plotkach pojawia się też jeden klub z Serie A czy drużyny z Major League Soccer. Górnik Zabrze liczy na zarobek w wysokości pięciu milionów euro. - To nawet nie jest tylko monitorowanie, a rozpoczęły się już rozmowy z menedżerami. Latem to może być już naprawdę bardzo poważny transfer - dodał Tomasz Włodarczyk.

"Młody Lewandowski" zagra w Bundeslidze? Freiburg szuka nowego napastnika

Temat podchwyciły niemieckie media, konkretniej portal 90min.de, które tak jak Romano określiły Szymona Włodarczyka "młodym Lewandowskim". Freiburg poszukuje nowego napastnika, który mógłby zastąpić Nilsa Petersena, odchodzącego latem tego roku. 34-letni Niemiec to legenda klubu, gra w nim od 2015 roku. Jego dorobek to 259 meczów i imponujące 103 gole, a chodzi przecież o klub ze środka stawki. Obecnie Peteresen jest zaledwie rezerwowym.

Niemcy piszą wprost: "Transfer zimą wydaje się jednak mało prawdopodobny. Górnik chce zatrzymać młodzika przynajmniej do lata. W przypadku zmiany już teraz klub domaga się pięciu milionów euro" - czytamy.

Gdyby Freiburg spełnił wymagania finansowe Górnika Zabrze, to Włodarczyk byłby jednym z najdroższych transferów w historii klubu. Obecnie najwięcej zapłacono za Baptiste Santamarię przed sezonem 20/21, gdy odszedł z Angers za 10 mln euro.

Szymon Włodarczyk zagrał w 17 meczach Górnika Zabrze w tym sezonie, w których zdobył siedem bramek. Wcześniej utalentowany napastnik występował w Legii Warszawa, a przed transferem do Górnika pojawiały się plotki o zainteresowaniu ze strony Jagiellonii Białystok. Kontrakt Włodarczyka z Górnikiem Zabrze jest ważny do końca czerwca 2025 roku.