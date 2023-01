Mourinho ujawnia, że mógł przejąć czołową kadrę. "Dzisiaj mogę powiedzieć"

Po mundialu w Katarze, gdzie Belgowie nie wyszli nawet z grupy, Roberto Martinez zakończył współpracę z tamtą reprezentacją. Przez kilka tygodni hiszpański szkoleniowiec był łączony z polską kadrą, ale ostatecznie poprowadzi reprezentację Portugalii, gdzie w roli szkoleniowca zastąpi Fernando Santosa. Był to również koniec plotek o przejęciu drużyny narodowej przez Jose Mourinho.

Jose Mourinho o niedoszłym objęciu reprezentacji

Portal Goal.com cytuje wypowiedź szefa Portugalskiej Federacji Piłkarskiej, Fernando Gomesa. Na prezentacji Hiszpana odpowiedział na pytanie, czy był on pierwszą opcją, jaką brano pod uwagę. - Od samego początku interesowało mnie znalezienie idealnie pasującego szkoleniowca. W ramach tego rozmawialiśmy z wieloma osobami. Jedyną konkretną propozycją, jaką złożyliśmy, była ta dla Roberto Martineza - oznajmił.

Media zwróciły uwagę na słowo "konkretną", co może sugerować, że nieoficjalne kontaktowano się z innymi kandydatami, którzy mogli być pierwotnie wyżej oceniani. Sprawę skomentował Jose Mourinho, który praktycznie przez cały czas wydawał się faworytem do przejęcia reprezentacji Portugalii. - Dzisiaj mogę z tobą porozmawiać i powiedzieć coś, co być może nie jest dla ciebie bardzo interesujące, ale chcę podziękować prezesowi federacji. To, co powiedział, sprawiło, że byłem bardzo dumny. Kiedy powiedział, że nie byłem pierwszym wyborem, ale jedynym wyborem i że zrobiłby wszystko, abym wrócił do domu, bardzo mnie tym uszczęśliwił. Nie poszedłem, jestem tutaj i daję z siebie wszystko - powiedział trener AS Romy.

W czwartek AS Roma zmierzyła się z Genoą w 1/8 finału pucharu Włoch. Ekipa prowadzona przez Jose Mourinho była zdecydowanym faworytem tego meczu, ale miała problemy ze skutecznością. Ostatecznie zdołała wygrać tylko 1:0, a decydującego gola strzelił Paulo Dybala w 64. minucie.

- Przede wszystkim powiem, że chciałbym wygrać te rozgrywki, ale myślę, że to najgorszy puchar w Europie. Mniejsze drużyny się w nim nie liczą. Graliśmy przeciwko drużynie Serie B z pełnym stadionem. Gdzie jest piękno pucharu Włoch? Fajnie byłoby zagrać na boisku ekip z Serie B lub Serie C. Torino wyeliminowało Milan. Pokonali mistrza Włoch na własnym stadionie i w kolejnym meczu ponownie zagrają na wyjeździe. Nie rozumiem tego formatu - skarżył się Mourinho.

W ćwierćfinale pucharu Włoch AS Roma zmierzy się z Napoli lub Cremonese. Starcie tych dwóch drużyn zaplanowane jest na 17 stycznia o godzinie 21:00, ale wcześniej, 15 stycznia czeka ich starcie z Fiorentiną we włoskiej Serie A.