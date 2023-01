Probierz reaguje ws. posady selekcjonera. "Trend nienawiści wobec mojej osoby"

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza od kilku tygodni szuka nowego selekcjonera dla piłkarskiej reprezentacji Polski. W medialnych spekulacjach pojawia się wielu kandydatów, najczęściej Nenad Bjelica, Vladimir Petković, Herve Renard czy Steven Gerrard. Ale co jakiś czas słychać także polskie nazwiska - Jana Urbana, Marka Papszuna czy Michała Probierza.

- Myślę, że z Michałem dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruję się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże - stwierdził kilka dni temu Kulesza w rozmowie z TVP Sport. Jego słowa skomentował Probierz.

- Cieszę się, że prezes Kulesza wymienia mnie w gronie kandydatów. Na pewno mnie jednak nie wybierze, bo opinia publiczna by go zjadła. Jest trend nienawiści wobec mojej osoby. Pierwsze, co by było, to "beznadziejny wybór" w opinii publicznej - powiedział w rozmowie z serwisem Meczyki.pl Probierz.

- Czy Kulesza się kieruje opinią publiczną? - dopytywał dziennikarz serwisu Samuel Szczygielski. - Myślę, że każdy się kieruje - odpowiedział trener. - Teraz jest na Netfliksie taki film o tym, jak manipulowano opinią publiczną podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych. Hugh Grant gra tam taką szyderczą rolę. I jest pokazane, jak 10 zmiennych informacji na Twitterze potrafi wywołać lawinę.

- Lawina dotycząca mojej osoby i obcokrajowców wypłynęła dawno. Ale minęło kilka lat, a jak się nie mylę, to obcokrajowców nadal gra dużo. Ale tamten atak był spersonalizowany tylko na mnie - dodał Probierz, który w czasach pracy w Cracovii uchodził za trenera stawiającego na zagranicznych piłkarzy, zamiast dawać szansę młodym Polakom.

Obecnie Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Poprowadził ją w czterech meczach, z których jeden wygrał, jeden zremisował i dwa razy przegrał.

Największymi sukcesami Probierza są dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary, które wywalczył jako trener Cracovii oraz Jagiellonii Białystok. W przeszłości 50-latek pracował też w Termalice, Lechii Gdańsk czy Widzewie Łódź.