Prezydent Barcelony ujawnia termin startu Superligi. Szok, robi się poważnie

18 kwietnia 2021 roku 12 klubów piłkarskich ogłosiło powstanie Superligi, która miała być alternatywą dla Ligi Mistrzów. Po czasie większość klubów zrezygnowała z udziału w rozgrywkach pod naciskiem opinii publicznej, polityków czy UEFA - dokonały tego takie zespoły jak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter Mediolan, AC Milan i Atletico Madryt. Zostały tylko trzy zespoły członkowskie: Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

Laporta zdradził termin startu Superligi. "To może stać się rzeczywistością"

Joan Laporta wypowiedział się na temat Superligi w rozmowie z hiszpańskim radiem Cadena SER. Prezes FC Barcelony uważa, że rozgrywki i tak powstaną, mimo niekorzystnej opinii od rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - To może stać się rzeczywistością w 2025 roku. Nie zgodziłbym się na udział w tym projekcie, gdyby to był zamknięty turniej. Na razie jedyną rzeczą, którą chcemy zmienić, jest model zarządzania. Ten model powinien należeć do klubów, ale UEFA niech będzie przy stole negocjacyjnym - powiedział.

Z opinii rzecznika TSUE wynika, że Unia Europejska jest po stronie FIFA i UEFA. Decydujący wyrok ws. losów Superligi ma pojawić się na przełomie marca i kwietnia tego roku. Jak słowa Laporty skomentował Javier Tebas, szef LaLiga? - W 2025 roku nie będzie Superligi. UE ogłosiła, że chce utrzymać obecny model w Europie, choć pewne niuanse mogą ulec zmianie. Na pewno nie zostanie stworzona organizacja, która będzie w rękach najbogatszych klubów - stwierdził Tebas, cytowany przez dziennik "AS".

Dodatkowo Joan Laporta zdradził, że Superliga ma być główną konkurencją dla Premier League. - Chcemy stworzyć europejskie rozgrywki, które będą konkurować z ligą angielską. Chcemy, by kluby z Premier League dołączyły do Superligi, ale nie sądzimy, że zrobią to od razu. Jestem zwolennikiem lig krajowych, ale moim zdaniem wkrótce dojdzie do połączenia Premier League i Superligi - podsumował Laporta.