Piłkarz Manchesteru United reaguje na transfer Radomiaka. Wymownie

Francisco Chico Ramos przez wiele lat zbierał szlify na portugalskich boiskach, gdzie występował w barwach Nacionalu, Vitórii Guimarães, czy zespołu Santa Clara. 27-latek jest jednak wychowankiem jednego z największych klubów w kraju, czyli FC Porto. Nie przebił się tam do pierwszego składu przez blisko dziesięć lat gry, dlatego zdecydował opuścić klub. Podczas gry dla Porto poznał wielu światowej klasy piłkarzy. Jeden z nich śledzi nadal jego losy i skomentował jego przeprowadzkę do Polski.

Bruno Fernandes skomentował transfer Radomiaka. Gwiazda Manchesteru United pamięta o koledze z FC Porto

Zawodnik Manchesteru United Bruno Fernandes zamieścił na Instagramie relację. Widać na niej wspomnianego Ramosa, który podpisuje kontrakt z Radomiakiem Radom. Gwiazda reprezentacji Portugalii skomentowała transfer piłkarza, informując, że trzyma za niego kciuki. - Musisz teraz pokazać, na co Cię stać - napisał.

Bruno Fernandes Radomiak Screen z Instagrama Bruno Fernandesa

Według portalu "Transfermarkt" Ramos przeniósł się do Radomiaka z Nacionalu za około 300 tysięcy euro. Zawodnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku i będzie występował w środku pomocy. Nowy piłkarz Radomiaka ma na koncie 68 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii oraz wiele młodzieżowych imprez, włączając w to m.in. mistrzostwa świata do lat 20. Ramos był również uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, na których zagrał trzy mecze.

Radomiak Radom po 17. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Liderem rozgrywek jest Raków Częstochowa (41 pkt), który wyprzedza drugą Legię Warszawa (32 pkt) oraz trzeci Widzew Łódź (29 pkt). Piłkarze Mariusza Lewandowskiego powrócą do rozgrywek 27 stycznia, kiedy zmierzą się na wyjeździe z czerwoną latarnią ligi Miedzią Legnicą.