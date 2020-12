Niemieckie media uderzają w Lewandowskiego. "Musiał tam polecieć?"

"Gianni Infantino w czasach pandemii przyleciał specjalnie ze Szwajcarii do Monachium, by wręczyć Robertowi Lewandowskiemu statuetkę dla najlepszego piłkarza FIFA. A teraz, by zdobyć znacznie mniej prestiżową nagrodę, napastnik Bayernu wybrał się w podróż przez pół świata" - czytamy w "Bildzie", który do końca nie rozumie, po co Lewandowski w niedzielę poleciał do Dubaju, by odebrać statuetkę dla najlepszego piłkarza 2020 roku na gali Globe Soccer Awards.

"Robert Lewandowski jest w 48-godzinnej podróży służbowej"

"Bild" zauważa jeszcze jedną rzecz. Mianowicie to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (w tym również Dubaj) od 23 września przez Instytut Roberta Kocha, czyli wyrocznię w sprawach epidemiologii w Niemczech, klasyfikowany jest jako strefa ryzyka w związku z COVID-19. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Bawarii osoby stamtąd wracające muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Lewandowskiego to jednak nie dotyczy. A to dlatego, że przepisy mówią o obowiązku kwarantanny tylko w przypadku, jeśli pobyt przekroczy pięć dni. - Robert jest w 48-godzinnej podróży służbowej i przestrzega wszystkich zasad. Oczywiście, że zagra 3 stycznia z Mainz - powiedziała Monika Bondarowicz, rzeczniczka Lewandowskiego, którą cytuje "Bild".

Dziennik informuje, że zgodę na wylot Lewandowskiego do Dubaju oczywiście wyraził Bayern, a jego piłkarze we wtorek mają zaplanowane testy na koronawirusa oraz trening online.

Robert Lewandowski wzruszony po odebraniu kolejnej nagrody

Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa nie tylko drużynowe, ale też indywidualne wyróżnienia. Polak otrzymał najważniejsze nagrody na świecie: FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my - jako Sport.pl - wyróżniliśmy go w tegorocznej edycji naszego plebiscytu "Ikona Futbolu".

W niedzielę po odebraniu kolejnej statuetki powiedział tak: - To trofeum bardzo dużo znaczy. Dziękuję trenerowi, kolegom z drużyny, mojej rodzinie, mojej żonie. Ale też mojemu ojcu, którego już z nami nie ma. Nie doczekał moich największych sukcesów, ale patrzy teraz na wszystko z góry - mówił wzruszony Lewandowski, który do Dubaju przyleciał razem z żoną Anną oraz swoimi współpracownikami: Kamilem Gorzelnikiem, Tomaszem Zawiślakiem i Marcinem Kulczykiem.

Globe Soccer Awards 2020 - lista laureatów

Piłkarz roku: Robert Lewandowski

Klub roku: Bayern Monachium

Trener roku: Hansi Flick

Piłkarz XXI w.: Cristiano Ronaldo

Klub XXI w.: Real Madryt

Trener XXI w.: Josep Guardiola

Agent XXI w.: Jorge Mendes

Nagrody specjalne: Gerard Pique i Iker Casillas

Najlepszy klub Bliskiego Wschodu: Al Ahly Kair (Egipt)

