Ronaldo zapytany na gali o swojego syna. Zaskoczył. "Ręce mi opadają"

- Niesamowite jest to, że dzieci chcą być tacy jak ty. Chcą robić te same sztuczki na boisku, mieć te same fryzury, naśladować cię - zaczął Cristiano Ronaldo, a po chwili - kiedy siedział obok Roberta Lewandowskiego - został zapytany o przyszłość swojego syna, czy będzie w stanie powtórzyć jego sukcesy. Kamery w tym momencie pokazały Cristiano Ronaldo Jr, który przyleciał z ojcem na galę Globe Soccer Awards do Dubaju i o którym w niedzielę gwiazdor Juventusu bardzo chętnie opowiadał.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny przyćmił Cristiano Ronaldo. Bohater z Polski [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski "zaprosił do stołu" Ronaldo i Messiego. Cristiano tylko się uśmiechnął

Cristiano Ronaldo: Jak widzę go z chipsami, to ręce mi opadają

- Mój syn ma już 10 lat. Jest mi miło, kiedy patrzy na mnie i widzę, że ma ochotę robić to samo w życiu. Ale przyznaję: czasem jestem dla niego bardzo surowy. Nie podoba mi się, jak pije colę albo fantę. A jak widzę go z chipsami, to ręce mi opadają. To samo jest z czekoladą, bo kiedy moje pozostałe dzieci ją jedzą [Ronaldo ma czwórkę dzieci], widzę, że spoglądają na mnie ze strachem i czekają na to, co powiem - przyznał Ronaldo.

Wcześniej Cristiano Ronaldo Junior podobnie jak jego ojciec grał w szkółce Realu Madryt, teraz trenuje w młodzieżowych drużynach Juventusu. - On ma potencjał, ale tu chodzi o poświęcenie, pracę, zaangażowanie i czynności, które wykonujesz regularnie. Ja nie chcę na niego naciskać, czasem mu tylko podpowiadam pewne rozwiązania. To normalne, że chcę się z nim dzielić swoją wiedzą, ale zachowuję przy tym zdrowy rozsądek i dystans - podkreślił Ronaldo.

Największy Robert Lewandowski na świecie! Spektakularny widok w Dubaju

Ronaldo wygrywał sześć z poprzednich dziewięciu plebiscytów i zgarniał statuetkę Globe Soccer Awards w czterech ostatnich edycjach. W niedzielę to jednak nie on ani nie Lionel Messi, a Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku.

Globe Soccer Awards 2020 - lista laureatów

Piłkarz roku: Robert Lewandowski

Klub roku: Bayern Monachium

Trener roku: Hansi Flick

Piłkarz XXI w.: Cristiano Ronaldo

Klub XXI w.: Real Madryt

Trener XXI w.: Josep Guardiola

Agent XXI w.: Jorge Mendes

Nagrody specjalne: Gerard Pique i Iker Casillas

Najlepszy klub Bliskiego Wschodu: Al Ahly Kair (Egipt)

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .